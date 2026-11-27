Από την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου η FA Art and Culture και η bijoux de kant παρουσιάζουν το νέο έργο της Γλυκερίας Μπασδέκη με τίτλο «Θέλετε να μιλήσουμε για τον Χριστό;», ένα θεολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη.

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Έπειτα από τις προηγούμενες κοινές τους διαδρομές, που άφησαν ανεξίτηλο ίχνος στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο (“ΣΤΕΛΛΑ Travel”, “Ραμόνα Travel”, “Αχ!”, “Αμάραντα”, “Οι 7 θάνατοι της Αντώνας”, “Οι κόρες”), η Γλυκερία Μπασδέκη στη δραματουργία και ο Γιάννης Σκουρλέτης στη σκηνοθεσία, επιστρέφουν μ’ ένα έργο για την πίστη και την έλλειψή της, την απουσία, την απόγνωση, το θαύμα και το κόλπο.

Η Δέσποινα, μια πρώην βοηθός μάγου παίζει την γάτα και το ποντίκι με τον Πέτρο και τον Παύλο, δύο πλανόδιους ιεροκήρυκες. Η φαινομενικά απλή ερώτηση: «Θέλετε να μιλήσουμε για τον Χριστό;» ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο παράδοξο. Η συναίνεση γίνεται παγίδα. Η μνήμη γίνεται πεδίο μάχης. Το τραύμα επιστρέφει. Και η πίστη αναμετράται με το παράλογο.

Ποιος πείθεται; Ποιος πείθει; Και ποιος έχει πραγματικά ανάγκη να σωθεί; Η Γλυκερία Μπασδέκη χτίζει με την πένα της έναν κόσμο όπου το ιερό, το βλάσφημο, το τραυματικό και το γελοίο μπορούν να συγκατοικούν στο ίδιο δωμάτιο.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο: Γλυκερία Μπασδέκη

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Μουσική: Ειρήνη Καλογεροπούλου

Κινησιολογία: Διονύσης Νικολόπουλος

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος

Σύμβουλος Δραματολογίας: Γιώργος Βουδικλάρης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Εμελίνα Μαραγκούλια

Βοηθοί Παραγωγής: Γιάννης Καρδάσης

Φωτογραφίες: Άρης Λυχναράς

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Παραγωγή: FA Art and Culture

Παίζουν:

Σπύρος Μπιμπίλας, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Μαρία Παπαλάμπρου.

Info:

Τοποθεσία: bijoux de kant hood, Ακταίου 35-Θησείο

Ημερομηνία:

Πρεμιέρα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 στις 21.00

Παραστάσεις: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21.00 & Κυριακή στις 19.00.

Πληροφορίες: 2107298930

Τιμές εισιτηρίων: 15€ μειωμένο, 18€ γενική είσοδος

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/thelete-na-milisoume-gia-to-xristo/