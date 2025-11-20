Έπειτα από έναν επιτυχημένο κύκλο sold-out παραστάσεων και μια περιοδεία που γνώρισε θερμή υποδοχή σε Κύπρο και Ελλάδα, η επιτυχημένη οπερέτα «Θέλω να δω τον Πάπα!» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, στο ΚΠΙΣΝ, από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 4 Ιανουαρίου 2026, υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου και με τη σύγχρονη σκηνοθετική ματιά της Νατάσας Τριανταφύλλη.

Το έργο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την εποχή της (1920), με τον πρωτομάστορα της ελληνικής οπερέτας Θεόφραστο Σακελλαρίδη –υπογράφει και τη μουσική και το λιμπρέτο– να διασκευάζει στα καθ’ ημάς τη φάρσα του Μωρίς Εννεκέν «Οικιακές χαρές» (1894) με πρωταγωνιστές ένα νεόνυμφο αστικό ζευγάρι η σχέση του οποίου διαταράσσεται όταν, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού τους στη Ρώμη, η νεαρή σύζυγος εκφράζει την επιθυμία να δει από κοντά τον Ποντίφικα!

Στο δελτίο Τύπου της παραγωγής, αναφέρεται: «Ύφος, γλώσσα, χαρακτήρες, μουσική και ρυθμός αποκαλύπτουν έναν σαγηνευτικό σκηνικό κόσμο όπου σατιρίζονται αξιοθαύμαστα η υποκρισία και η υπερβολή, η επιδειξιμανία αλλά και η άκριτη εξιδανίκευση κάποιων κοινωνικών θεσμών. Ένας γάμος, οι προσδοκίες των νεονύμφων και των συγγενών τους και ο Πάπας που… ποτέ δεν εμφανίζεται αλλά παραμένει αφανής πρωταγωνιστής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, για να μας θυμίζει ότι συχνά η σύγχυση, το μπέρδεμα και οι παγίδες των κατεστημένων αξιών αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της ανθρώπινης επιθυμίας».

Ταυτότητα παράστασης

Οπερέτα * Αναβίωση

Θεόφραστος Σακελλαρίδης

«Θέλω να δω τον Πάπα!»

12, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 Δεκεμβρίου 2025 &2, 3, 4 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30 (12, 13, 17, 19/12), 17.30 (21, 23, 24, 27, 28, 30/12 & 2, 3, 4/1), 19.00 (31/12)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Αποκατάσταση ενορχήστρωσης και προσαρμογή για μικρό σύνολο: Γιάννης Μπελώνης

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου

Σκηνοθεσία: Νατάσα Τριανταφύλλη

Δραματουργική επεξεργασία, διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικό, κοστούμια: Τίνα Τζόκα

Κινησιολογία: Δήμητρα Μητροπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Βαρονάς: Δημήτρης Σιγαλός

Λατρούδης: Βαγγέλης Μανιάτης

Κυρία Λατρούδη: Τζούλια Σουγλάκου

‘Αννα: Χρύσα Μαλιαμάνη

Αδριανός: Νικόλας Μαραζιώτης

Ρίτα: Μαρισία Παπαλεξίου

Δημοσθένης: Αντώνης Κυριακάκης

Ενωματάρχης: Νίκος Βασιλείου

Ναυσικά Τσάρα (φλάουτο), Ηλίας Σκορδίλης (κλαρινέτο),Πέτρος Καρατσόλης (τρομπόνι), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί Ι), Βανέσσα Αθανασίου (βιολί ΙΙ), Γιάννης Αθανασόπουλος (βιόλα), Έλλη Φιλίππου (βιολοντσέλο),Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο), Θοδωρής Βαζάκας (κρουστά)

Με αγγλικούς υπέρτιτλους

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ