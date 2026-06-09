Το αστυνομικό μυθιστόρημα εξακολουθεί να κερδίζει όλο και περισσότερους αναγνώστες, καθώς συνδυάζει την αγωνία με τη βαθιά ψυχογράφηση των χαρακτήρων. Στο νέο της βιβλίο «Χωρίς Άλλοθι», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, η συγγραφέας Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη υφαίνει μια ιστορία γεμάτη μυστήριο, οικογενειακά μυστικά και ανατροπές, μεταφέροντας τον αναγνώστη σε έναν κόσμο όπου το παρελθόν δεν έχει ειπωθεί ολόκληρο και η αλήθεια κρύβεται πίσω από πρόσωπα και γεγονότα. Η συγγραφέας μιλά για την έμπνευση, τη διαδικασία της συγγραφής και όσα κρύβονται πίσω από τις σελίδες του βιβλίου της.

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να γράψετε το «Χωρίς Άλλοθι»;

Ήθελα να γράψω μια ιστορία που να συνδυάζει το κλασικό μυστήριο με έντονα ανθρώπινα συναισθήματα. Με γοητεύουν οι οικογενειακές σχέσεις και κυρίως όσα δεν λέγονται. Συχνά πίσω από μια φαινομενικά ήρεμη οικογένεια κρύβονται αλήθειες που έχουν θαφτεί για χρόνια. Αυτό το στοιχείο ήταν η αφετηρία για το βιβλίο.

Ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα κατά τη συγγραφή του μυθιστορήματος;

Να δημιουργήσω χαρακτήρες που να μοιάζουν αληθινοί. Ο αναγνώστης μπορεί να ξεχάσει μια ανατροπή, αλλά δύσκολα ξεχνά έναν χαρακτήρα που τον συγκίνησε ή τον προβλημάτισε. Ήθελα οι ήρωες να έχουν αδυναμίες, ελαττώματα και προσωπικές συγκρούσεις, ώστε να μπορούν να σταθούν πέρα από το μυστήριο της ιστορίας.

Έχετε αναφέρει ότι μια συγκεκριμένη εικόνα λειτούργησε ως καταλύτης για την ιστορία. Ποια ήταν αυτή;

Πράγματι. Σε ένα από τα πρώτα στάδια της σύλληψης της ιστορίας, είχα στο μυαλό μου μια πολύ έντονη εικόνα: ένα παλιό πιάνο μέσα σε ένα αρχοντικό σπίτι και πάνω από αυτό μια ζωγραφιά που απεικόνιζε μια μαυροφορεμένη γυναίκα σφαγμένη στον λαιμό. Η εικόνα αυτή με στοίχειωσε. Άρχισα να αναρωτιέμαι ποια ήταν αυτή η γυναίκα και γιατί κάποιος να έχει έναν τέτοιο πίνακα στο σπίτι του. Από εκεί γεννήθηκε η ιδέα ότι λίγες ώρες αργότερα μια πραγματική γυναίκα θα βρισκόταν δολοφονημένη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στο ίδιο σημείο που απεικόνιζε ο πίνακας. Εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η ιστορία του «Χωρίς Άλλοθι».

Τι σας γοητεύει περισσότερο στα αστυνομικά μυθιστορήματα;

Η δυνατότητα να εξερευνήσεις την ανθρώπινη φύση. Ένα έγκλημα είναι μόνο η αφορμή. Πίσω από αυτό υπάρχουν κίνητρα, πάθη, φόβοι, ζήλιες, ενοχές. Με ενδιαφέρει να ψάχνω τι κρύβεται πίσω από τις πράξεις των ανθρώπων και όχι μόνο να ανακαλύπτω τον ένοχο.

Πόσο σημαντική είναι η ατμόσφαιρα σε ένα βιβλίο σαν το «Χωρίς Άλλοθι»;

Για μένα είναι εξίσου σημαντική με την πλοκή. Ένα παλιό σπίτι, ένας διάδρομος, ένα δωμάτιο που κρύβει αναμνήσεις ή ένα αντικείμενο που μοιάζει ασήμαντο μπορούν να δημιουργήσουν ένταση και προσμονή. Ήθελα ο αναγνώστης να αισθάνεται ότι περπατά μαζί με τους ήρωες μέσα στους χώρους όπου εκτυλίσσεται η ιστορία.

Πιστεύετε ότι τα οικογενειακά μυστικά αποτελούν ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης;

Απολύτως. Οι οικογένειες είναι μικρές κοινωνίες. Υπάρχουν αγάπες, αντιπαλότητες, φιλοδοξίες, θυσίες και πολλές φορές αλήθειες που μένουν κρυφές για χρόνια. Όταν αυτά τα στοιχεία συναντήσουν ένα μυστήριο, δημιουργείται ένα πολύ ισχυρό αφηγηματικό υλικό.

Πόσο δύσκολο είναι να χτίσετε την αγωνία χωρίς να αποκαλύπτετε πολλά;

Είναι η πιο απαιτητική πλευρά της συγγραφής. Πρέπει να αφήνεις ίχνη χωρίς να δείχνεις τον δρόμο. Να προσφέρεις στοιχεία που αποκτούν άλλο νόημα αργότερα. Θέλω ο αναγνώστης να αισθάνεται ότι μπορεί να λύσει το μυστήριο, αλλά να μην είναι ποτέ απόλυτα βέβαιος.

Υπάρχουν πραγματικές επιρροές στο βιβλίο;

Όχι ως προς την πλοκή. Δεν βασίζεται σε κάποιο πραγματικό έγκλημα. Ωστόσο, οι ανθρώπινες συμπεριφορές, οι φόβοι και οι συναισθηματικές αντιδράσεις είναι εμπνευσμένες από την πραγματικότητα. Παρατηρώ πολύ τους ανθρώπους και συχνά μικρές λεπτομέρειες γίνονται η αφορμή για να δημιουργηθεί ένας χαρακτήρας.

Πώς θα περιγράφατε το «Χωρίς Άλλοθι» σε έναν αναγνώστη που δεν γνωρίζει τίποτα γι’ αυτό;

Θα έλεγα ότι είναι ένα μυθιστόρημα μυστηρίου που συνδυάζει την αστυνομική πλοκή με τα οικογενειακά δράματα και την ψυχολογική ένταση. Είναι μια ιστορία που μιλά για μυστικά, για επιλογές και για το πώς το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει όταν κανείς δεν το περιμένει.

Τι θα θέλατε να αποκομίσει ο αναγνώστης από το βιβλίο;

Θα ήθελα να ταξιδέψει μέσα στην ιστορία, να αγαπήσει ή να μισήσει τους χαρακτήρες, να προβληματιστεί και να παραμείνει σε αγωνία μέχρι το τέλος. Πάνω απ’ όλα, να κλείσει το βιβλίο νιώθοντας ότι έζησε μια δυνατή εμπειρία.

Ποια είναι τα επόμενα συγγραφικά σας σχέδια;

Οι ιδέες δεν σταματούν ποτέ. Ήδη δουλεύω νέες ιστορίες και νέους χαρακτήρες. Αυτό που παραμένει σταθερό είναι η αγάπη μου για τα μυστήρια, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ιστορίες που αποκαλύπτουν ότι πίσω από κάθε πρόσωπο μπορεί να κρύβεται μια αλήθεια που κανείς δεν υποψιάζεται.