Το έργο «Θεόφιλος sold» του Σαμσών Ρακά, σε σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου παρουσιάζεται από τα Αθηναϊκά Θέατρα/Stages Network στο θέατρο Ψυρρή, από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Τον Θεόφιλο ενσαρκώνει ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης,βραβευμένος με το Βραβείο «Κάρολος Κουν» για την ερμηνεία του σε ελληνικό έργο. Μαζί του στη σκηνή η ηθοποιός Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου.

Η παράσταση «Θεόφιλος sold» έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο FougaroArt Center στο Ναύπλιο και στο Παλαιό Πανεπιστήμιο (Μουσείο Ιστορίας) στην Πλάκα. Πρόκειται για ένα γρήγορο, ανάλαφρο και χιουμοριστικό πέρασμα από τη ζωή του ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Είναι μία αφήγηση – σε πρώτο πρόσωπο – της ζωής και του έργου του μεγάλου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου, με κάποια στοιχεία λαϊκού θεάματος, άρωμα τσίρκου και μουσικές!

Η ψυχοσύνθεση του Θεόφιλου βρίσκεται πολύ κοντά στην παιδική ηλικία και δεν είναι τυχαίο που στη ζωή του, οι καλύτεροι φίλοι του ήταν τα παιδιά. Ήξερε να τα οργανώνει και κατέστρωνε μαζί τους υπαίθριες παραστάσεις με έργα που έγραφε ο ίδιος!

Η ζωή του Θεόφιλου μοιάζει με παραμύθι. Ένα παραμύθι συναρπαστικό μα και διδακτικό! Σε αυτήν συνυπάρχουν η παιδική αφέλεια και η ειλικρίνεια με τη σοβαρότητα και τη σοφία μεγάλου δασκάλου. Ο Θεόφιλος, ο ταπεινός αυτός περιπλανώμενος ζωγράφος, που έχουν εξυμνήσει ο Ελύτης, ο Σεφέρης και τόσοι άλλοι, στα μάτια του κόσμου – που τον άκουγε να λέει και να κάνει παράδοξα πράγματα – ήταν ένας σαλός. Τον περιγελούσαν και του έκαναν χοντρά αστεία. Τη χλεύη του κόσμου, τα πειράγματα και τις ειρωνείες για τη διαφορετικότητά του τα αντιμετώπιζε ζωγραφίζοντας ακατάπαυστα κι αφήνοντας το έργο του να μιλήσει γι’ αυτόν. Δεν απελπίστηκε, δεν δείλιασε, δεν εγκατέλειψε τη ζωγραφική ποτέ!

Αυτό ήταν και το μυστικό του όπλο, όπως λέει και στο έργο, κάποια στιγμή. Η ζωγραφική του αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα αστείρευτης δημιουργικότητας!

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Σαμσών Ρακάς

Σκηνοθεσία: Όλια Λαζαρίδου

Σκηνικά-Κοστούμια : Κατερίνα Γιαννακά

Φωτισμοί: Θωμάς Οικονομάκος

Πρωταγωνιστούν: Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου

Διάρκεια παράστασης: 70’ λεπτά

Θέατρο Ψυρρή

Σαχτούρη 4, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)

Τηλέφωνο 211 1000 365

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος : 15€, Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), παιδικό (έως 12 ετών): 13€στη Β΄Ζώνη

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/theofilos-sold/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο :211 1000 365

• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραΐσκου- Κατερίνα Σταθάτου: 211- 1026277

Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: reservations@a-th.gr

Πληροφορίες :www.a-th.gr