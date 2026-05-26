Για πρώτη φορά, η ταράτσα του Onassis Ready μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη και τη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη. Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα αναδεικνύει το πολυσχιδές έργο της Τίλντα Σουίντον, στο πλαίσιο της έκθεσης «Tilda Swinton – Ongoing».

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, που η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει, σε συνεργασία με το Eye Filmmuseum του ‘Αμστερνταμ, έχουμε την ευκαιρία να δούμε στη μεγάλη οθόνη ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα με έξι ταινίες μεγάλου μήκους, τις οποίες «προλογίζουν» μικρού μήκους ταινίες που έχει επιλέξει η ίδια η Τίλντα Σουίντον.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανατρεπτική ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που τη διαμόρφωσαν, αλλά και την έφεραν κοντά με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση: Πέδρο Αλμοδόβαρ, Απισατπόνγκ Βεερασεθάκουλ, Τζοάνα Χογκ, Τζιμ Τζάρμους και Ντέρεκ Τζάρμαν.

Από το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, «Caravaggio» του Ντέρεκ Τζάρμαν (1986), στην cult ταινία βαμπίρ, «Only Lovers Left Alive» του Τζιμ Τζάρμους (2013), από το υπαρξιακό ταξίδι του «Memoria» του Απισατπόνγκ Βεερασεθάκουλ (2021) στη σεξουαλική απελευθέρωση του «Io sono l’amore» του Λούκα Γκουαντανίνο (2009) και από τo συναισθηματικό ταξίδι της απώλειας στο «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ (2024) στην ανατρεπτική γοτθική ιστορία του «The Eternal Daughter» της Τζοάνα Χογκ (2022), οι προβολές ξεδιπλώνουν το εύρος της εμβληματικής ηθοποιού, μέσα από τις συνεργασίες της με τους κορυφαίους σκηνοθέτες της εποχής μας.

Πρόγραμμα προβολών

29/05/2026

«Bloeiende bloemen en plantenbewegingen» (1932), J.C. Mol, Διάρκεια: 4΄17΄΄

«Io sono l’amore» (2009), Luca Guadagnino, Διάρκεια: 120΄

Η Έμμα (Tilda Swinton), μητριάρχις μιας πλούσιας οικογένειας του Μιλάνου, ζει σε έναν προσεκτικά τακτοποιημένο κόσμο όπου βασιλεύει το καθήκον της προς τον σύζυγο και τα παιδιά της. Ώσπου μια τυχαία συνάντηση ξυπνά πάθη και απωθημένα ετών, και την οδηγεί σε ένα ταξίδι σεξουαλικής αφύπνισης.

05/06/2026

«January Stories (version Harinezumi)» (2024), Apichatpong Weerasethakul, Διάρκεια: 4΄

«Memoria» (2021), Apichatpong Weerasethakul, Διάρκεια: 136΄

Από τότε που η Τζέσικα (Tilda Swinton) ξύπνησε τρομαγμένη αχάραγα από έναν δυνατό «κρότο», δεν μπορεί να ξανακοιμηθεί. Επισκέπτεται την αδελφή της στην Μπογκοτά και γνωρίζει την Ανιές (Jeanne Balibar), μια αρχαιολόγο που μελετά ανθρώπινα λείψανα από μια ανασκαφή σε μια υπό κατασκευή σήραγγα. Η Τζέσικα ταξιδεύει για να δει την Ανιές στον χώρο της ανασκαφής. Σε μια μικρή πόλη στην περιοχή συναντά τον Χερνάν (Elkin Diaz), έναν άντρα που καθαρίζει ψάρια. Μοιράζονται αναμνήσεις στην όχθη του ποταμού. Καθώς η μέρα προχωράει στο τέλος της, η Τζέσικα ξυπνά με μια αίσθηση διαύγειας.

12/06/2026

«Springer Spaniels» (2018), Tilda Swinton & Sandro Kopp, Διάρκεια: 6΄

«The Room Next Door» (2024), Pedro Almodóvar, Διάρκεια: 110΄

Η Ίνγκριντ (Julianne Moore), μια καταξιωμένη συγγραφέας μπεστ-σέλερ, αναζωπυρώνει τη σχέση της με τη φίλη της τη Μάρθα (Tilda Swinton), μια πολεμική ανταποκρίτρια με την οποία έχουν χαθεί εδώ και χρόνια. Οι δύο γυναίκες βυθίζονται στο παρελθόν τους, ανταλλάσσουν αναμνήσεις, ιστορίες, αναφορές σε τέχνη και ταινίες, ώσπου η Μάρθα ζητάει κάτι που θα θέσει σε δοκιμασία την πρόσφατα ανανεωμένη σχέση τους. Το λεπταίσθητο δράμα του Πέδρο Αλμοδόβαρ -η πρώτη του αγγλόφωνη ταινία- φέρει την ανεξίτηλη σφραγίδα ενός μεγάλου δημιουργού: μια υπόκωφη και βαθιά ανθρώπινη απεικόνιση της ομορφιάς της ζωής και του αναπόφευκτου του θανάτου, ευλογημένη από τις φλογισμένες ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστριών, οι οποίες αγγίζουν την ίδια την ουσία της ύπαρξης. Σε αυτή την κινηματογραφική μεταφορά του ανεκτίμητου μυθιστορήματος της Sigrid Nunez “What Are You Going Through”, ο Αλμοδόβαρ βάζει επιδέξια σε νέο πλαίσιο τη διαχρονική του ενασχόληση με τη ζωή των γυναικών, αυτή τη φορά υπό ένα αμερικανικό πρίσμα περιβάλλον, αποτυπώνοντας το Μανχάταν και την πολιτεία της Νέας Υόρκης με παράφορη στοργή.

19/06/2026

«A Portrait of Ga» (1952), Margaret Tait, Διάρκεια: 5΄

«The Eternal Daughter» (2022), Joanna Hogg, Διάρκεια: 96΄

Μια καλλιτέχνις και η ηλικιωμένη μητέρα της έρχονται αντιμέτωπες με βαθιά κρυμμένα μυστικά όταν επιστρέφουν σε ένα παλιό οικογενειακό τους σπίτι, εκεί όπου σήμερα λειτουργεί ένα ξενοδοχείο στοιχειωμένο από το μυστηριώδες παρελθόν. Η Τίλντα Σουίντον παραδίδει μια εμβληματική και βαθιά συγκινητική ερμηνεία στη μαγευτική ταινία της διακεκριμένης σκηνοθέτριας Τζοάνα Χογκ, που εδώ επιχειρεί μια κομψή, πλην εξονυχιστική διερεύνηση της σχέσης γονέα-παιδιού και των πραγμάτων που αφήνουμε πίσω.

26/06/2026

«Interlude» (2005), Joost van Veen, Διάρκεια: 2΄

«Only Lovers Left Alive» (2013), Jim Jarmusch, Διάρκεια: 123΄

Με φόντο τα ρομαντικά συντρίμμια του Ντιτρόιτ και τα σοκάκια της Ταγγέρης, ένας μουσικός της αντεργκράουντ σκηνής, βαθιά θλιμμένος για την πορεία της ανθρώπινης κατάστασης, ξανασυναντιέται με την αινιγματική ερωμένη του. Αυτή η ερωτική ιστορία κρατάει εδώ και αρκετούς αιώνες, αλλά ο ερχομός της απρόβλεπτης αδελφής της αγαπημένης του, θα διαταράξει τις ισορροπίες. Θα μπορέσουν αυτοί οι σοφοί κι ευαίσθητοι χαρακτήρες να επιβιώσουν, καθώς ο μοντέρνος κόσμος γύρω τους καταρρέει;

27/06/2026

«Depuis le Jour» (απόσπασμα από την ταινία Aria) (1987), Derek Jarman, Διάρκεια: 6΄

«Caravaggio» (1986), Derek Jarman, Διάρκεια: 93΄

Η ζωή και το έργο του ζωγράφου που συνάντησε τον θάνατο το 1610, μετά από χρόνια καταδίωξής του με την κατηγορία του δολοφόνου. Η ταινία συνδέει τους χαρακτήρες στην τέχνη του Καραβάτζιο με τα βίαια γεγονότα της επαγγελματικής του πορείας.

