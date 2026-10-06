Μπορεί τα θερινά σινεμά να κατέβασαν ρολά και οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές να μας έβαλαν για τα καλά σε άλλη εποχή, όμως υπάρχουν τραγούδια που ξέρουν να κρατούν το καλοκαίρι λίγο περισσότερο. Το «Θερινό Σινεμά» των Staκάτω είναι ένα από αυτά.

Με τη Δάφνη Νικολάου στη φωνή, το τραγούδι επιστρέφει ανανεωμένο και μας μεταφέρει ξανά σε εκείνες τις καλοκαιρινές νύχτες της γειτονιάς, στις φωτισμένες οθόνες των θερινών κινηματογράφων και στις μικρές στιγμές που, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, παραμένουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη.

Κι όμως, το «Θερινό Σινεμά» δεν είναι ένα τραγούδι βυθισμένο στη νοσταλγία. Αντίθετα, αντιμετωπίζει τις αναμνήσεις με χαμόγελο, χιούμορ και μια φωτεινή διάθεση. Είναι περισσότερο μια γιορτή για όσα αγαπήσαμε παρά ένας αποχαιρετισμός σε αυτά.

Το τραγούδι έχει, άλλωστε, τη δική του ιστορία. Γράφτηκε από τον Κώστα Λεμονίδη σε στίχους της Εύας Μουρούτσου και είχε συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «Το Ταίριασμα» των Κώστα Λεμονίδη και Αλέξανδρου Ιακώβου, πριν ακόμη γεννηθούν οι Staκάτω ως μουσικό σχήμα. Τώρα επιστρέφει με νέα ενορχήστρωση και τη φρέσκια ερμηνεία της Δάφνης Νικολάου, αποκτώντας μια δεύτερη ζωή.

Η ιστορία συνεχίζεται και στην εικόνα. Το βίντεο κλιπ, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Χρυσίδη, γυρίστηκε στο «Σινέ Όνειρο» και ακολουθεί τη διάθεση του τραγουδιού: παιχνιδιάρικη, ανάλαφρη και γεμάτη χρώμα. Ένας θερινός κινηματογράφος γίνεται το σκηνικό μιας μικρής μουσικής ιστορίας, όπου το χθες συναντά το σήμερα.

Γιατί ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο όμορφο με τις αναμνήσεις: δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε πραγματικά σε εκείνες τις βραδιές. Αρκεί ένα τραγούδι για να τις ξαναζήσουμε.

Η Δάφνη Νικολάου

Η Δάφνη Νικολάου έχει τη μουσική μέσα της από παιδί. Με καταγωγή από την Ήπειρο, μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια και ήρθε σε επαφή με το παραδοσιακό τραγούδι από πολύ μικρή ηλικία. Μόλις στα 11 της χρόνια συνεργάστηκε με σημαντικούς εκπροσώπους της παραδοσιακής μουσικής, ανάμεσά τους και ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ο οποίος αποτέλεσε σημαντικό σημείο αναφοράς στην πορεία της.

Οι σπουδές της στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, αλλά και η εκπαίδευσή της στο musical, την υποκριτική και τον χορό, συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας πιο σύνθετης καλλιτεχνικής ταυτότητας.

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές συναυλίες και μουσικές παραστάσεις σε χώρους όπως το ΣΕΦ, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Ζάππειο.

Σήμερα, η μουσική της κινείται ανάμεσα στην παράδοση και τον σύγχρονο ήχο. Δεν αντιμετωπίζει τη μουσική παράδοση ως κάτι στατικό, αλλά ως μια ζωντανή βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί κάτι καινούργιο. Αυτή η διάθεση αποτυπώνεται και στη συνεργασία της με τους Staκάτω.

Οι Staκάτω

Πίσω από τους Staκάτω βρίσκονται ο Κώστας Λεμονίδης και ο Αλέξανδρος Ιακώβου, δύο δημιουργοί με ξεχωριστές διαδρομές στη μουσική, προσωπικές δισκογραφικές δουλειές, συναυλίες και συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες.

Η κοινή τους πορεία πήρε μορφή μέσα από το άλμπουμ «Ταίριασμα», ενώ στη συνέχεια συνεχίστηκε και επί σκηνής. Με την κιθάρα και το βιολί ως βασικά σημεία αναφοράς, οι δύο μουσικοί συναντιούνται σε έναν ήχο που αφήνει χώρο για διαφορετικές επιρροές, συνεργασίες και πειραματισμούς.

Το ίδιο το όνομα του σχήματος είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στο «staccato», τη μουσική τεχνική που δίνει στις νότες ρυθμό και ζωντάνια, και στα δικά μας «στα κάτω» — εκείνες τις στιγμές που η μουσική μπορεί να λειτουργήσει σαν διέξοδος και να μας σηκώσει λίγο ψηλότερα.

Και ίσως αυτή να είναι τελικά και η ουσία των Staκάτω: να παίρνουν τις διαφορετικές διαθέσεις της ζωής και να τις μετατρέπουν σε μουσική.

Οι συντελεστές

Ερμηνεία: Δάφνη Νικολάου

Μουσική: Κώστας Λεμονίδης

Στίχοι: Εύα Μουρούτσου

Σκηνοθεσία video clip: Αλέξανδρος Χρυσίδης

Φωνητικά: Δάφνη Νικολάου, Αλέξανδρος Ιακώβου

Κιθάρες: Κώστας Λεμονίδης

Πιάνο – keys: Ηλίας Καλούδης

Τύμπανα: Απόστολης Μπουρνιάς

Ηλεκτρικό μπάσο: Κώστας Αρσένης

Snaps / ντέφι: Αλέξανδρος Χρυσίδης

Ενορχήστρωση: Κώστας Λεμονίδης, Αλέξανδρος Ιακώβου (Staκάτω)

Ηχογράφηση: Sierra Studios

Μίξη / mastering: Αλέξανδρος Χρυσίδης

Βοηθός ηχολήπτη: Σταύρος Ράγιας