Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία πλήθους θεατών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων η επίσημη πρεμιέρα της πιο ξεκαρδιστικής παράστασης του φετινού καλοκαιριού, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ, μια συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ & της ARTINFO, λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιοδείας της σε όλη την Ελλάδα.

Το μοναδικό χιούμορ του Μποστ, η ευρηματική σκηνοθετική προσέγγιση του Νικορέστη Χανιωτάκη και οι εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών χάρισαν στο κοινό μια ευχάριστη βραδιά γεμάτη γέλιο, που ολοκληρώθηκε μέσα σε θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου, βλέπουμε την Υρώ Μανέ (Ιουλιέτα) και τον Άκη Σακελλαρίου (Ρωμαίος).

Τη σκηνή δυναμιτίζουν ακόμα περισσότερο οι Σπύρος Μπιμπίλας (Μερκούτιος), Γιάννης Δρακόπουλος (Πάτερ Λαυρέντιος) και ο Γιάννης Ζουγανέλης ως Παραμάνα της Ιουλιέτας!

Μαζί τους και οι Δαυίδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φώσκολου, Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος σε έναν θίασο που, με όχημα την υψηλή ενέργεια, τον γρήγορο ρυθμό και το χιούμορ, υπόσχεται στιγμές γέλιου και ξεκαρδιστικών ανατροπών.

Ιουλιέτα: «Σου το ‘πα μια, σου το ‘πα δυό, πέντε φορές και δέκα

ένα οφείλω να σου πω, έκλεισα ως γυναίκα!»

Ρωμαίος: «Νύχτες πολύ μεθυστικές περνώ πάντα κοντά σου

κι απ’ τους χουρμάδες πιο γλυκά είν’ τα γλυκά φιλιά σου!»

Ο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ δεν είναι απλώς μια κωμωδία, είναι ένα γλωσσικό και κοινωνικό φαινόμενο. Με τον χαρακτηριστικό δεκαπεντασύλλαβο και την σκοπίμως ανατρεπτική γλώσσα του, το έργο σατιρίζει τον μικροαστικό καθωσπρεπισμό, τις διαχρονικές ελληνικές παθογένειες και τις αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προκαλώντας ουσιαστικά ερωτήματα αβίαστο γέλιο.

Η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ συνεχίζεται με επόμενους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Χορογραφίες: Φαίδρα Νταϊόγλου

Σχεδιασμός ήχου – ηχοληψία: Μανώλης Καραδημητράκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα Κοκκινίδη

Οργάνωση παραγωγής: Χρυσαντίνα Κούλουμπου, Χαρούλα Λώλη

Εκτέλεση παραγωγής: Ιουλιέτα Καραχάλιου

Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Αργυρώ Τσοτσώνη

Επικοινωνία: Ελένη Λιλή – elenanlily@gmail.com

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