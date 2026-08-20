Σε νέα εποχή εισέρχεται η πυροπροστασία των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή σχέδιο θωράκισης με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής. Συνολικά 22 εξελιγμένα συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς εγκαθίστανται σε καίριας σημασίας πολιτιστικούς χώρους της επικράτειας, με στόχο την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης απειλής.

Το έργο, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία τηλεπισκόπησης και τεχνητής νοημοσύνης (AI), δημιουργώντας ένα πυκνό δίκτυο επιτήρησης γύρω από μνημεία που περιβάλλονται από πυκνή βλάστηση ή βρίσκονται σε ζώνες υψηλού κινδύνου.

Πώς λειτουργεί η «ασπίδα» πυροπροστασίας

Τα νέα συστήματα πυρασφάλειας βασίζονται σε έναν συνδυασμό προηγμένου εξοπλισμού που επιτρέπει την παρακολούθηση των χώρων σε 24ωρη βάση:

Θερμικές κάμερες & αισθητήρες: Ανιχνεύουν αυτόματα απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, ίχνη καπνού ή εστίες φωτιάς σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες ή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αναλύσεις με Τεχνητή Νοημοσύνη: Ειδικοί αλγόριθμοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ψευδών συναγερμών.

Άμεση ειδοποίηση: Σε περίπτωση εντοπισμού κινδύνου, το σύστημα στέλνει αυτόματα σήμα συναγερμού στα κέντρα επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ καθώς η έγκαιρη προειδοποίηση θεωρείται ύψιστης σημασίας για την πολιτιστική κληρονομιά και τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.