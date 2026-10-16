Με τεράστια επιτυχία και θερμή υποδοχή από το κοινό πραγματοποιήθηκε η πρώτη εμφάνιση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ιστορικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Η συναυλία «Nikos Kazantzakis: An Odyssey in Music», ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη, κορυφώθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα και το κοινό να αποθεώνει όρθιο τους συντελεστές, σε μια βραδιά που ανέδειξε τον πλούτο της ελληνικής μουσικής δημιουργίας και τη διαχρονική σύνδεσή της με το έργο του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα.

Το πρόγραμμα της συναυλίας αποτέλεσε μια ξεχωριστή μουσική διαδρομή στη λόγια και τη λαϊκή ελληνική παράδοση, συνδέοντας το έργο πέντε σημαντικών Ελλήνων συνθετών με τον πνευματικό κόσμο του Νίκου Καζαντζάκη και την Κρήτη, ως τόπο καταγωγής, πολιτισμικής κληρονομιάς και διαχρονικής έμπνευσης.

Η συναυλία ξεκίνησε με την Ορχήστρα της ΕΛΣ να ερμηνεύει το έξοχο νεανικό έργο του Δημήτρη Μητρόπουλου (1896-1960) «Κρητική γιορτή», στην ενορχήστρωση για μεγάλη ορχήστρα του Νίκου Σκαλκώτα. Μαγεμένος από την κρητική κουλτούρα, ο κορυφαίας Έλληνας μαέστρος του 20ού αιώνα και μεταξύ άλλων διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, έγραψε το έργο αυτό εμπνευσμένος από τη μαντινάδα «Δεν θα μαγειρέψω πια κουκιά, δεν θα βάλω πια κατσαρόλα», την οποία άκουσε το 1917, όταν υπηρετούσε στην Μπάντα της Στρατιωτικής Φρουράς της Αθήνας, από τους συστρατιώτες του. O Μητρόπουλος, που υπήρξε προσωπικός φίλος του Νίκου Καζαντζάκη, αφιέρωσε την «Κρητική γιορτή» στον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας Ελευθέριο Βενιζέλο και επέλεξε να χρησιμοποιήσει μελωδική έμπνευση από το πλούσιο ύφος του ύστερου ρομαντισμού και έντονες ηχητικές αποχρώσεις, οι οποίες αποκαλύπτουν την προθυμία του να απελευθερωθεί από τους κανόνες μιας Εθνικής Σχολής, ανακαλύπτοντας άλλα εκφραστικά μέσα.

Στη συνέχεια, οι «Τρεις κρητικοί χοροί» του Νίκου Σκαλκώτα (1904-1949) -κορυφαίου συνθέτη της νεοελληνικής μουσικής- έφεραν την ενέργεια, τον παλμό και τη λεβεντιά των παραδοσιακών χορών της Κρήτης στο Carnegie Hall. Ο συνθέτης διατήρησε το λαϊκό και αυθεντικό χρώμα των χορών, όπως ο πηδηχτός, ο συρτός και ο πεντοζάλης, συνδυάζοντάς το με το προσωπικό του πολυφωνικό και συχνά πρωτοποριακό συνθετικό ύφος. Η επιθυμία του Σκαλκώτα στους «Ελληνικούς χορούς» (1931-1935) ήταν να γεφυρώσει τη δημοτική παράδοση με τη λόγια μουσική, τονίζοντας τα μουσικά χαρακτηριστικά και την ποικιλομορφία του ελληνικού τοπίου και εφαρμόζοντας σύγχρονες και πρωτοποριακές τεχνικές ενορχήστρωσης.

Το πρώτο μέρος της συναυλίας έκλεισε με θερμότατο χειροκρότημα για το συναρπαστικό συμφωνικό έργο «Amor Fati» του Γιώργου Κουμεντάκη, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αμερική, σε μια ιδιαίτερη ανάγνωση από τον Βασίλη Χριστόπουλο. Το έργο γράφτηκε το 2007 για τα πενήντα χρόνια από τον θάνατο του συγγραφέα και αποτυπώνει την καζαντζακική αποδοχή της μοίρας και τη βαθιά σχέση του συνθέτη με την κρητική μουσική ταυτότητα. Το έργο, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο της συνθετικής εργασίας του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη -ενός από τους πιο προικισμένους και πολυδιάστατους Έλληνες συνθέτες της εποχής μας-, ενσωματώνει βιωματικά την κρητική μουσική παράδοση, χωρίς τη χρήση παραδοσιακών οργάνων και μέσω μιας αφαιρετικής ορχηστρικής γραφής. Ο συνθέτης μεταφέρει ποιητικά τον λόγο του Καζαντζάκη μέσα από καταγραφές κελαηδισμάτων πουλιών. Η ισορροπία μεταξύ των διονυσιακών ήχων των πνευστών και των απολλώνειων εγχόρδων παραπέμπει στην «τραγική» συνύπαρξη πνεύματος και σώματος, λόγου και πάθους, την αγάπη για το πεπρωμένο και τη δυαδική υπόσταση του ανθρώπου.

Με τον μοναδικό «Καπετάν Μιχάλη» του Μάνου Χατζιδάκι (1925-1994) ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της συναυλίας, προκαλώντας ιδιαίτερη συγκίνηση στο κοινό. Το έργο ερμήνευσε με μεγάλη ευαισθησία το Σύνολο Μάνος Χατζιδάκις με σολίστ τη Μαρία Κωστράκη, σε μουσική διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου. Ο Χατζιδάκις για τον κύκλο αυτόν εμπνεύστηκε από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, με στίχους πάνω σε αυτούσιες φράσεις του συγγραφέα. Το έργο επικεντρώνεται στη συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη του 19ου αιώνα. Στο δημοφιλέστατο αυτό έργο, οι καζαντζακικές θεματικές της ελευθερίας, της θυσίας και της εσωτερικής σύγκρουσης μετασχηματίζονται στη μουσική του Χατζιδάκι όχι ως επική αφήγηση, αλλά ως λυρικό και υπαρξιακό σχόλιο.

Με τον διονυσιακό «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη ολοκληρώθηκε, μέσα σε κλίμα γιορτής και ανάτασης, η συναυλία της ΕΛΣ στη Νέα Υόρκη. H πιο διάσημη ελληνική μουσική στα πέρατα του κόσμου, ο «Χορός του Ζορμπά», στη συμφωνική εκδοχή του, ενθουσίασε και συγκίνησε όχι μόνο το κοινό της Ομογένειας, αλλά και τους Αμερικανούς που συνέρρευσαν στη συναυλία. Η μουσική του Θεοδωράκη για την ταινία «Ζορμπάς» του Μιχάλη Κακογιάννη (1964), που βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», έγινε σύμβολο της ελευθερίας, εμπνέοντας γενιές θεατών σε όλο τον κόσμο. Με το έργο αυτό ο Θεοδωράκης χάρισε στον Ζορμπά μια δική του μουσική ταυτότητα, τη δική του φωνή, η οποία έχει ταυτιστεί με το ελληνικό πνεύμα παγκοσμίως. H διεθνώς καταξιωμένη μεσόφωνος Ανίτα Ρατσβελισβίλι ερμήνευσε για πρώτη φορά τα τρία διάσημα τραγούδια του έργου («Με τ’ αστεράκι της αυγής», «Μαρίνα», «Στρώσε το στρώμα σου»), ενώ η Ορχήστρα της ΕΛΣ υπό τον Βασίλη Χριστόπουλο έδωσε μια απολύτως συνεπή στο πνεύμα του Θεοδωράκη ερμηνεία, λαμβάνοντας θερμότατο χειροκρότημα και επευφημίες.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων φιλανθρωπικής δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), παρουσία του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΙΣΝ Ανδρέα Δρακόπουλου και στελεχών του Ιδρύματος. Επίσημος εταιρικός συνεργάτης για το ντεμπούτο της ΕΛΣ στο Carnegie Hall είναι η εταιρεία Capital Clean Energy Carriers και ο Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος στηρίζει το έργο του Νίκου Καζαντζάκη ως μέγας χορηγός του Μουσείου Καζαντζάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης και στελέχη της Capital Clean Energy Carriers τίμησαν με την παρουσία τους τη συναυλία της ΕΛΣ. Η εμφάνιση της ΕΛΣ στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του γενικού προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Αμερικής. Με την παρουσία τους τίμησαν τη συναυλία η γενική πρόξενος κ. Ιφιγένεια Καναρά και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Διοκλείας κ. Νεκτάριος, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής.