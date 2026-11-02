Στην ουσιαστική διάσωση και ανάδειξη του τείχους των Φωκέων στις Θερμοπύλες προχωρεί το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας. Πρόκειται για ένα από τα κρισιμότερα μνημεία της ιστορικής τοπογραφίας της περιοχής, άρρηκτα συνδεδεμένο με την τελική φάση της μάχης του 480 π.Χ. μεταξύ Ελλήνων και Περσών.

Το μνημείο βρίσκεται σήμερα σε μέτρια έως κακή κατάσταση διατήρησης, καθώς η μακραίωνη έκθεση στα καιρικά φαινόμενα και οι σεισμοί έχουν επιφέρει σοβαρές φθορές. Οι εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο προστασίας, ενοποίησης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση του ιστορικού τοπίου και την αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Οι Θερμοπύλες είναι ένας τόπος με μοναδικό ιστορικό και συμβολικό βάρος, άρρηκτα συνδεδεμένος με μία από τις σημαντικότερες μάχες της αρχαιότητας. Το τείχος των Φωκέων, κοντά στο ύψωμα του Κολωνού, όπου εκτυλίχθηκε η τελική φάση της σύγκρουσης, αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της αρχαίας οχύρωσης των Θερμοπυλών. Σήμερα, ωστόσο, παραμένει δύσκολα αναγνωρίσιμο και μη επισκέψιμο. Η αποκατάσταση και η στερέωσή του, με σεβασμό στην αυθεντικότητα και στις διεθνείς αρχές αναστήλωσης, συμβάλλει όχι μόνο στη διαφύλαξη του μνημείου, αλλά και στην αναγνωσιμότητα της περιοχής.

Η αρχαιολογική έρευνα που προηγήθηκε εμπλούτισε σημαντικά την επιστημονική γνώση για την οργάνωση, τις φάσεις χρήσης και τη λειτουργία του τείχους, ενώ οι προβλεπόμενες επεμβάσεις διασφαλίζουν την προστασία και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των αυθεντικών στοιχείων του. Στόχος μας είναι η ανάδειξη του συνόλου των μνημείων που συγκροτούν την ιστορία της περιοχής και η απόδοσή τους στο κοινό με τρόπο που να επιτρέπει την κατανόηση της διαχρονίας και της σημασίας του τόπου.

Η αποκατάσταση του τείχους των Φωκέων αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενοποίηση των μνημείων των Θερμοπυλών και τη σύνδεση των επιμέρους σημείων ενδιαφέροντος μέσω ενός δικτύου περιπατητικών διαδρομών, χώρων στάσης, θέασης και ενημέρωσης. Το πεδίο της μάχης, το ύψωμα του Κολωνού και το τείχος των Φωκέων θα συνδέονται με το σύγχρονο Ηρώο του Λεωνίδα και το Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, δημιουργώντας ένα ενιαίο, οργανωμένο και επισκέψιμο αρχαιολογικό σύνολο, αντάξιο της παγκόσμιας ακτινοβολίας των Θερμοπυλών».

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, προβλέπεται η ανάταξη και αποκατάσταση των λιθοδομών με αξιοποίηση του διαθέσιμου αυθεντικού δομικού υλικού, το οποίο θα επανατοποθετηθεί στις αρχικές ή σε τεκμηριωμένα νέες θέσεις. Προβλέπεται, επίσης, η αναστήλωση διάσπαρτων λίθων και η ανάκτηση της αρχικής γεωμετρίας του τείχους. Οι επεμβάσεις αποσκοπούν στην προστασία των καταλοίπων, στην εξασφάλιση της ευστάθειας του μνημείου και στην αποκατάσταση της αναγνωσιμότητας της μορφής και της κατασκευαστικής του διάρθρωσης.

Ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών περιλαμβάνει τα τρία στενά που μνημονεύει ο Ηρόδοτος (Δυτικό, Μεσαίο και Ανατολικό Στενό). Στο Μεσαίο Στενό, όπου βρίσκονται οι θερμές πηγές από τις οποίες έλαβε το όνομά της η περιοχή, εντοπίζεται το κυριότερο οχυρωματικό έργο, το λεγόμενο «φωκικόν τείχος». Τοποθετημένο νοτιοδυτικά του λόφου του Κολωνού, κατασκευάστηκε κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. από τους Φωκείς για την αναχαίτιση των θεσσαλικών επιδρομών στο πλαίσιο των Ιερών Πολέμων.

Όταν το 480 π.Χ. οι ελληνικές πόλεις οργάνωσαν την άμυνα απέναντι στην περσική εισβολή, το παλαιό αυτό τείχος επισκευάστηκε πρόχειρα και αποτέλεσε τον κύριο προμαχώνα των Σπαρτιατών και των συμμάχων τους, πίσω από τον οποίο είχε εγκατασταθεί το στρατόπεδό τους. Στην περιοχή του λόφου του Κολωνού εκτυλίχθηκε η ύστατη φάση της μάχης.

Η γεωμορφολογία του τοπίου έχει μεταβληθεί ριζικά έκτοτε: στην αρχαιότητα, το στενό πέρασμα μήκους 9 χλμ. που συνέδεε τη νότια Ελλάδα με τη Θεσσαλία εκτεινόταν ανάμεσα στις απότομες πλαγιές και τη θάλασσα, η οποία κάλυπτε τότε σχεδόν ολόκληρη τη σημερινή πεδιάδα.

Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα στον χώρο ξεκίνησε το 1939 από τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο. Η ανεύρεση στον λόφο του Κολωνού πλήθους σιδερένιων και χάλκινων λογχών και αιχμών βελών του 5ου αι. π.Χ. -πολλές από τις οποίες ανατολικού τύπου— συνέβαλε καθοριστικά στην ταύτιση της περιοχής με το ιστορικό πεδίο της μάχης.

Το τείχος των Φωκέων εκτείνεται σε μήκος περίπου 100 μέτρων, με έντονα τεθλασμένη κάτοψη προσαρμοσμένη στο ανάγλυφο του λόφου, αν και τα κατάλοιπα του ίδιου του τείχους και του πύργου σώζονται σήμερα σε χαμηλό ύψος. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του τρέχοντος έργου ολοκληρώθηκαν ανασκαφικές τομές και εκτεταμένος καθαρισμός της βλάστησης, αποκαλύπτοντας το πραγματικό περίγραμμα της οχύρωσης και βελτιώνοντας σημαντικά την ορατότητα του μνημείου.

Μέσω των τομών κατά μήκος του τείχους και του δυτικού πύργου διερευνήθηκαν η θεμελίωση και η κατασκευαστική δομή του, ενώ συγκεντρώθηκαν, διαχωρίστηκαν και τεκμηριώθηκαν πεσμένοι λίθοι εν όψει των αναστηλωτικών εργασιών. Στον δυτικό πύργο αποκαλύφθηκαν εσωτερικές τοιχοποιίες, πίθοι και στρώματα καύσης που πιστοποιούν διαδοχικές φάσεις χρήσης. Παράλληλα, περισυλλέχθηκε αξιόλογο κινητό υλικό, μεταξύ του οποίου χάλκινο νόμισμα της ελληνιστικής περιόδου (323–319 π.Χ.), στοιχείο που φωτίζει περαιτέρω τη χρονολόγηση και τη μεταγενέστερη χρήση του οχυρού.