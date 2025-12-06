Στην οδό Καρόλου Ντηλ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου το βλέμμα του περαστικού συναντά απρόσμενα την τέχνη μέσα από τις γυάλινες προθήκες των Βιτρίνων Τέχνης του ΟΤΕ, μια νέα έκθεση έρχεται να υμνήσει τη γυναικεία φύση και τη διαχρονική της δύναμη. Με τίτλο «Κάλλος», η έκθεση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση της έννοιας της ομορφιάς, όχι ως εξιδανίκευση αλλά ως αλήθεια, εκείνη που αναδύεται από το φως, τις σκιές και τη βαθιά εσωτερική κίνηση της ψυχής.

Τα έργα των Χρύσα Μπεκιάρη, Αγγελικής Παπαδοπούλου και Θάλειας Μπελντεμίρη συνθέτουν έναν πολυεπίπεδο εικαστικό διάλογο γύρω από τη γυναικεία ταυτότητα, τη μνήμη, τη σχέση με τη φύση και την ύλη. Κάθε δημιουργός καταθέτει τη δική της εκδοχή του κάλλους: εύθραυστο ή σιωπηλό, δυναμικό ή υπόγεια ανθεκτικό, όμως πάντοτε όμως αυθεντικό.

Στην πρώτη βιτρίνα, η Χρυσή Μπεκιάρη παρουσιάζει τρία γυναικεία σώματα σχεδιασμένα με μικτή τεχνική. Οι μορφές της γεννιούνται από επίπεδα σχήματα που επιμηκύνονται, παραμορφώνονται ή επαναλαμβάνονται, δημιουργώντας μια αίσθηση «χαοτικής αρμονίας». Όπως επισημαίνει η εικονογραφική λογική του έργου, το γυναικείο σώμα δεν αντιμετωπίζεται ως ιδεατό σύμβολο, αλλά ως εφήμερο δοχείο που φέρει μέσα του το πνεύμα και τις εμπειρίες της καθημερινότητας. Τα κενά γίνονται εξίσου σημαντικά με τις γραμμές, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας: εκείνης του κάλλους που παλεύει, συστέλλεται, εγκλωβίζεται και τελικά αποκαλύπτεται μέσα στην ύλη.

Δίπλα, η κεραμίστρια Αγγελική Παπαδοπούλου συστήνει στο κοινό την ενότητα «Πολύτιμη γη». Με βαθιά γνώση του πηλού και της φυσικής του ενέργειας, δημιουργεί κοσμήματα, πυξίδες και μια ειδικά σχεδιασμένη τρίμετρη κεραμική εγκατάσταση για τις Βιτρίνες. Τα έργα της μοιάζουν να ανασαίνουν μαζί με τη γη που τα γέννησε, συνδέοντας το ανθρώπινο βλέμμα με την αρχέγονη ύλη. Η φωτιά γίνεται το μέσο που μεταμορφώνει τον πηλό σε αντικείμενα εσωτερικής δύναμης και αρμονίας, σε «ίχνη» της φύσης που διατηρούν την πρώτη ύλη της ομορφιάς.

Στη συνέχεια, το βλέμμα συναντά τις γυναικείες μορφές της Θάλειας Μπελντεμίρη, που μοιάζουν να ξεπροβάλλουν από τη σιωπή του πηλού. Απαλές αλλά μεστές νοήματος, οι φιγούρες της κουβαλούν μνήμες και βιώματα, αποπνέοντας ταυτόχρονα μια αίσθηση μετάβασης. Κάθε έργο λειτουργεί σαν μικρή υπόσχεση αναγέννησης — σαν μια στιγμή όπου το κάλλος δεν ταυτίζεται με την τελειότητα, αλλά με την ειλικρινή ανθρώπινη έκφραση και τη διαρκή πορεία προς το φως.

Μέσα από τις τρεις αυτές διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές προσεγγίσεις, η έκθεση «Κάλλος» αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η γυναικεία δημιουργικότητα συναντά την ύλη και μετατρέπει το προσωπικό βίωμα σε καθολική αισθητική εμπειρία. Την επιμέλεια στις Βιτρίνες Τέχνης ΟΤΕ έχει ο Γιάννης Αργυριάδης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ