Ένα διήμερο μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν στο «Wall Festival», το οποίο διοργανώνει στην Πλατεία Στέργιου Πολυδώρου στην Άνω Πόλη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Γ` Δημοτική Κοινότητα, την Παρασκευή 26/09 και το Σάββατο 27/09.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται για δέκατη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με το snack-bar «Τοίχο – Τοίχο» και αποτελεί ένα ξεχωριστό μουσικό διήμερο, απευθυνόμενο όχι μόνο στους κατοίκους της Άνω Πόλης, αλλά και όλης της Θεσσαλονίκης.

Στη φετινή διοργάνωση, την πρώτη βραδιά συμμετέχουν καλλιτέχνες της ραπ μουσικής, ενώ το επόμενο βράδυ οι ρυθμοί θα κινούνται από τη ροκ μέχρι το έντεχνο και το ρεμπέτικο.

Η ώρα έναρξης και για τα δύο βράδια είναι 21:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 26/09/2025

Mpelafon, Long 3, Eshos, Dj Cron

Σάββατο 27/09/2025

Manitarock