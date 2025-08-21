Μια αυθεντική αναπαράσταση συναυλίας του βρετανικού συγκροτήματος Queen, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι θα βρεθούν στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών την ερχόμενη Τρίτη και να «δουν» με έναν τρόπο τον Freddie Mercury πάνω στη σκηνή.

Το «The Music Of Queen Live» είναι μια πιστή αντιγραφή του εκρηκτικού live που έδιναν οι Queen και βασίζεται στην ενέργεια και την εντυπωσιακή φωνή του βραβευμένου μουσικού και ηθοποιού Valentin L. Findling που αναβιώνει τον χαρισματικό τραγουδιστή με το απίστευτο εύρος φωνής.

Οι αθάνατες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος «We Will Rock You», «I want to Break Free», «The Show Must Go On», «Bohemian Rhapsody», «Another One Bites the Dust», «I Want It All», «Killer Queen», «Radio Ga Ga», «Who Wants To Live Forever» θα ακουστούν σε ένα δίωρο σόου αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα, το οποίο ενσωμάτωσε στα τραγούδια του είδη, όπως ροκ, ποπ, κλασική μουσική, μπαλάντες, ντίσκο ή RnB. Είναι γεγονός ότι κατά καιρούς πολλά συγκροτήματα δημιούργησαν musical tributes αφιερωμένα στους Queen, όμως το «The Music Of Queen» θεωρείται το πιο διάσημο, κυρίως λόγω του πρωταγωνιστή του και μάλιστα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ο άνθρωπος που «υποδύεται» έναν από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς του πλανήτη, τον Φρέντι Μέρκιουρι, είναι ο Valentin L. Findling, που φημίζεται για την μοναδική του ενέργεια πάνω στη σκηνή και τις σπουδαίες φωνητικές του δυνατότητες. Με την σχολαστική του ματιά και την αγάπη του για την λεπτομέρεια, ξαναφέρνει με έναν τρόπο τον Φρέντι μπροστά στα μάτια του κοινού. Ο Βαλεντίν ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία 5 ετών. Κατά τη διάρκεια των πρώτων του μουσικών και θεατρικών σπουδών κέρδισε υποτροφίες και βραβεία, ανάμεσά τους και του καλύτερου νέου showman της Ευρώπης. Στο πανεπιστήμιο δημιούργησε μια μπάντα με την οποία έκαναν αφιερώματα σε μεγάλα συγκροτήματα και ένα από αυτά, το αφιέρωμα στους Queen, τον έχρισε ως τον καλύτερο πρωταγωνιστή σε tributes για το διάσημο συγκρότημα.

Ακολούθησε η πρόταση που του έκαναν να «γίνει» ο Φρέντι στο musical tribute «The Music of Queen» και με αυτό έχει ταξιδέψει σε 40 χώρες και τον έχουν απολαύσει πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές. Κέρδισε μάλιστα και το βραβείο του «καλύτερου νεαρού “Φρέντυ” των Queen», στο φεστιβάλ Queen Tributes το 2022. Μαζί του στις περιοδείες έχει σπουδαίους μουσικούς που έχουν συνοδεύσει μεγάλα ονόματα όπως Céline Dion, Eric Clapton, Paul Young, Nik Kershaw, Jimmy Summerville κ.α.

Η εμφάνιση του «The Music of Queen» στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη) την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00