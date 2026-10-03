Από τη Ροτόντα και τα βυζαντινά τείχη έως το Τσινάρι, τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, τη Συναγωγή, τη ΧΑΝΘ, τον Άγιο Δημήτριο, τον Λευκό Πύργο και το λιμάνι, η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό σκηνικό.

Η πόλη θα αποτελέσει βασικό τόπο γυρισμάτων για τη νέα τηλεοπτική σειρά «Madre-Μάνα», σε σενάριο της Μιμής Ντενίση και σκηνοθεσία του Γιάννη Σακαρίδη. Η παραγωγή έχει σχεδιαστεί με προοπτική να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και να προβληθεί και στο εξωτερικό.

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα του «Madre-Μάνα»

Τα γυρίσματα της σειράς προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Φεβρουάριο και, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το πρώτο στάδιο της παραγωγής θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο.

Για αρκετούς μήνες, η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει ένα πολυπληθές καστ γνωστών Ελλήνων ηθοποιών, καθώς και μεγάλο αριθμό βοηθητικών ηθοποιών. Παράλληλα, μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί στην παλιά πόλη της Ξάνθης, αλλά και στη Μπαρμπούτα, την ιστορική εβραϊκή συνοικία της Βέροιας.

Η έναρξη της παραγωγής έγινε γνωστή από τη Μιμή Ντενίση, η οποία συναντήθηκε με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης και μίλησε για το νέο εγχείρημα.

Η Μιμή Ντενίση για τη νέα σειρά

Η δημιουργός χαρακτήρισε το «Madre-Μάνα» ένα προσωπικό όνειρο που χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια προετοιμασίας μέχρι να φτάσει στο στάδιο της υλοποίησης.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μία ιδιαίτερα απαιτητική παραγωγή, την οποία χαρακτήρισε ως την ακριβότερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την ελληνική τηλεόραση, με στόχο να ακολουθήσει στη συνέχεια η διεθνής πορεία της.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη Μιμή Ντενίση, δεν βασίζεται μόνο στη συναισθηματική της σχέση με την πόλη και τη Μακεδονία. Συνδέεται κυρίως με την ιστορική σημασία της ευρύτερης περιοχής.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η ιστορία της Μακεδονίας και της Θράκης δεν έχει αναδειχθεί στον βαθμό που θα έπρεπε, επισημαίνοντας παράλληλα τον συγκεντρωτισμό της ελληνικής δημόσιας ζωής γύρω από την Αθήνα.

«Madre-Μάνα»: Η συνέχεια της ιστορίας από τη «Σμύρνη… Σαλονίκη»

Η νέα τηλεοπτική παραγωγή συνδέεται άμεσα με την παράσταση «Από Σμύρνη… Σαλονίκη», η οποία παρουσιάστηκε για σχεδόν τρεις μήνες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η ιστορία της σειράς έρχεται να δώσει συνέχεια στην πορεία της κεντρικής ηρωίδας, της Φιλιώς. Όπως ανέφερε η Μιμή Ντενίση, μετά την παράσταση πολλοί θεατές ήθελαν να μάθουν τι συνέβη στη Φιλιώ και πώς εξελίχθηκε η ζωή της.

Η ιστορία ξεκινά το 1943

Η αφήγηση της σειράς τοποθετείται αρχικά στο 1943, όταν η Φιλιώ βρίσκεται πλέον σε προχωρημένη ηλικία.

Μέσα από το παράθυρό της παρακολουθεί Εβραίους συμπολίτες της να οδηγούνται στα τρένα. Πρόκειται για ανθρώπους που γνωρίζει και με τους οποίους έχει συνυπάρξει στη Θεσσαλονίκη.

Η εικόνα αυτή λειτουργεί ως αφετηρία για μια μεγάλη αναδρομή στο παρελθόν. Η μνήμη της Φιλιώς επιστρέφει στο 1923, όταν η ίδια και τα μέλη της οικογένειάς της που επέζησαν από την καταστροφή της Σμύρνης έφτασαν στη Θεσσαλονίκη ως πρόσφυγες.

Η οικογένεια φτάνει στην πόλη χωρίς περιουσία και αντιμέτωπη με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ξεριζωμένοι της εποχής.

Μέσα από την ιστορία της Φιλιώς, η σειρά επιχειρεί να συνδέσει δύο διαφορετικές αλλά τραυματικές ιστορικές περιόδους και να αναδείξει ζητήματα προσφυγιάς, ξεριζωμού και ανθρώπινης συνύπαρξης.

Γιατί η σειρά ονομάζεται «Madre-Μάνα»

Ο τίτλος της σειράς έχει διπλή σημασία και συνδέεται τόσο με τη Φιλιώ όσο και με την ίδια τη Θεσσαλονίκη.

Η πόλη παρουσιάζεται ως ένας τόπος που υποδέχθηκε ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες και τα σπίτια τους και αναζήτησαν εκεί μια νέα αρχή.

Η Θεσσαλονίκη γίνεται έτσι μια «μάνα» για τους πρόσφυγες που έφτασαν στην περιοχή, ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την εβραϊκή κοινότητα της πόλης.

Την ίδια στιγμή, η Φιλιώ αποκτά και η ίδια τον συμβολισμό της μητέρας, καθώς δεν περιορίζεται στην προστασία της οικογένειάς της, αλλά ανοίγει την αγκαλιά της σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Ποιοι ηθοποιοί συμμετέχουν στο «Madre-Μάνα»

Η νέα σειρά διαθέτει πολυπληθές καστ, στο οποίο συμμετέχουν γνωστοί Έλληνες ηθοποιοί.

Μεταξύ άλλων, στη σειρά θα εμφανιστούν οι:

Νίκος Ψαρράς

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Γιάννης Τσιμιτσέλης

Κατερίνα Γερονικολού

Ναταλία Δραγούμη

Ντίνα Μιχαηλίδου

Αντώνης Λουδάρος

Άννα Κουρή

Νόνη Ιωαννίδου

Λευτέρης Ελευθερίου

Περίπου 500 βοηθητικοί ηθοποιοί στα γυρίσματα

Οι ανάγκες της μεγάλης παραγωγής δεν περιορίζονται στους βασικούς πρωταγωνιστές.

Για τα γυρίσματα αναμένεται να χρειαστούν περίπου 500 βοηθητικοί ηθοποιοί, με την παραγωγή να απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων θα συμβάλει στην προσπάθεια αναπαράστασης της Θεσσαλονίκης των προηγούμενων δεκαετιών και στη δημιουργία των μαζικών σκηνών που απαιτεί η ιστορία.

Σκηνικά, κοστούμια και μουσική εποχής

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πιστή αναπαράσταση της εποχής στην οποία εκτυλίσσεται η ιστορία.

Η παραγωγή θα χρειαστεί μεγάλο όγκο σκηνικών και κοστουμιών, προκειμένου η σύγχρονη Θεσσαλονίκη να μετατραπεί οπτικά στην πόλη των δεκαετιών του 1920 και του 1940.

Τον σχεδιασμό των σκηνικών έχει αναλάβει η Αγγελική Ανακτορίδου, ενώ τα κοστούμια υπογράφει η βραβευμένη ενδυματολόγος Φωτεινή Δήμου.

Τη μουσική επένδυση της σειράς αναλαμβάνει ο Μίνως Μάτσας.

Το «Madre-Μάνα» αποτελεί συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ΕΚΟΜΕΔ.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναβιώνει την παλιά Θεσσαλονίκη

Ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία της παραγωγής είναι η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για την ανασύσταση της εικόνας της παλιάς Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη Μιμή Ντενίση, θα χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) ώστε να δημιουργηθούν ψηφιακά στοιχεία του αστικού τοπίου που σήμερα δεν υπάρχουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή γύρω από τη Ροτόντα και την Αψίδα του Γαλερίου. Η παραγωγή θέλει να αναπαραστήσει την εικόνα που είχε η περιοχή στο παρελθόν, όταν υπήρχαν διαφορετικά κτήρια και περνούσε από εκεί το τραμ.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα προστεθούν ψηφιακά τα στοιχεία που απαιτούνται, όπως τα τραμ και τα κτίρια, ώστε οι σημερινές τοποθεσίες να αποκτήσουν την εικόνα που είχαν κατά την ιστορική περίοδο της σειράς.

Η Θεσσαλονίκη ως σκηνικό μιας άλλης εποχής

Με αυτόν τον τρόπο, γνώριμα σημεία της σύγχρονης πόλης θα μετατραπούν σε σκηνικά που παραπέμπουν στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου και της Κατοχής.

Η Ροτόντα, τα βυζαντινά τείχη, το Τσινάρι, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός, η Συναγωγή, η ΧΑΝΘ, ο Άγιος Δημήτριος, ο Λευκός Πύργος και το λιμάνι θα αποτελέσουν μεταξύ άλλων σημεία αναφοράς για τα γυρίσματα.

Η παραγωγή επιχειρεί έτσι να συνδυάσει τους αυθεντικούς χώρους της Θεσσαλονίκης με ψηφιακές παρεμβάσεις, ώστε να δημιουργηθεί η εικόνα μιας πόλης που έχει αλλάξει σημαντικά μέσα στον χρόνο.

Η ιστορία της Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο

Πέρα από την προσωπική ιστορία της Φιλιώς, το «Madre-Μάνα» επιχειρεί να αναδείξει και μια ευρύτερη ιστορική διαδρομή της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η Μιμή Ντενίση εκτιμά ότι η σειρά μπορεί να φέρει στο προσκήνιο τόσο την αρχιτεκτονική και τις ομορφιές της Θεσσαλονίκης όσο και την πολυπολιτισμική και ιστορική ταυτότητα της περιοχής.

Με φόντο σημαντικά σημεία της πόλης και μια ιστορία που συνδέει τη Μικρασιατική Καταστροφή, την προσφυγιά και την περίοδο της Κατοχής, η νέα παραγωγή φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα της Θεσσαλονίκης και της ιστορικής της διαδρομής.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός για προβολή της σειράς και εκτός Ελλάδας δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής να γνωρίσει ένα διεθνές τηλεοπτικό κοινό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ