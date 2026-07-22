Γκράφιτι και τοιχογραφίες από όλο τον κόσμο αφήνουν τον δημόσιο χώρο και έρχονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να παρουσιαστούν σε μία έκθεση που επιχειρεί να μεταφέρει μέσα στο μουσείο μια τέχνη άρρηκτα συνδεδεμένη με τον δρόμο. Πάνω από 500 φωτογραφίες, αρχειακό υλικό, βίντεο, αντικείμενα και εγκαταστάσεις συνθέτουν την έκθεση «Ορέστης Πάγκαλος. Έργα, γκράφιτι, αρχείο», η οποία αναδεικνύει όχι μόνο τη διαδρομή ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού γκράφιτι, αλλά και την ιστορία μιας ολόκληρης αστικής κουλτούρας.

Το εγχείρημα επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό ερώτημα. Πώς μπορεί να εκτεθεί σε έναν μουσειακό χώρο μια μορφή τέχνης που γεννήθηκε στον δρόμο και είναι από τη φύση της εφήμερη; Και πώς μπορεί να διασωθεί η μνήμη έργων που σβήνονται, κατεδαφίζονται ή χάνονται μαζί με τους τοίχους που τα φιλοξενούν;

Η έκθεση δεν ακολουθεί μια αυστηρά ιστορική ή χρονολογική αφήγηση. Αντίθετα, ο Ορέστης Πάγκαλος συνθέτει μια μη γραμμική ανάγνωση της υποκουλτούρας της Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας έργα, φωτογραφίες, εκδόσεις, τεκμήρια και αντικείμενα του αστικού τοπίου ως ισότιμα ίχνη μνήμης. Μέσα από αυτό το υλικό ανασυντίθεται μια διαφορετική ανθρωπογεωγραφία της πόλης, όπου η τέχνη του δρόμου λειτουργεί ως ζωντανό αρχείο.

Στην έκθεση παρουσιάζονται πρωτότυπα και αδημοσίευτα φωτογραφικά ντοκουμέντα, από τα πρώτα γκραφίτι του καλλιτέχνη το 1993 έως τις μεταγενέστερες εγκαταστάσεις και εκθεσιακές του παρεμβάσεις. Το υλικό περιλαμβάνει περισσότερες από 500 φωτογραφίες τοιχογραφιών και γκραφίτι από 14 χώρες, 17 ευρωπαϊκές και 30 ελληνικές πόλεις και περιοχές, δεκάδες φωτογραφίες εγκαταστάσεων, αντικείμενα συλλεγμένα από τον δρόμο, προβολές, βίντεο και ιστορικό αρχειακό υλικό που καλύπτει τέσσερις δεκαετίες δημιουργίας.

Αρχιτέκτονας και εικαστικός, ο Ορέστης Πάγκαλος δραστηριοποιείται στην τέχνη του δρόμου από το 1993 και θεωρείται μία από τις πλέον επιδραστικές μορφές του ελληνικού γκραφίτι. Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δράση, ασχολείται με την έρευνα, τη συγγραφή και την πανεπιστημιακή διδασκαλία, συμβάλλοντας στη μελέτη του δημόσιου χώρου και της σύγχρονης οπτικής κουλτούρας.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια του MOMUS Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Αρετή Λεοπούλου και ο ιστορικός τέχνης και επιμελητής του MOMUS Θοδωρής Μάρκογλου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Ορέστης Πάγκαλος. Έργα, γκράφιτι, αρχείο» είναι προγραμματισμένα για την Πέμπτη 27 Αυγούστου, στις 20:00, στο MOMUS – Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, στην Αποθήκη Β1 της Προβλήτας Α στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θα παραμείνει έως τις 4 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της έκθεσης, την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, ο Ορέστης Πάγκαλος μαζί με τους δύο επιμελητές θα πραγματοποιήσουν θεματική ξενάγηση, παρουσιάζοντας στο κοινό τις υποκουλτούρες της Θεσσαλονίκης και τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνονται στην έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ