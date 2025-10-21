Αποκλειστικά σε θέατρο μετατράπηκε το «Αθήναιον» στη Θεσσαλονίκη και, έπειτα από μία απαραίτητη ανακαίνιση, υποδέχεται ήδη το κοινό, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν νέο χώρο πολιτισμού για την πόλη.

Στο «τιμόνι» της νέας προσπάθειας βρίσκεται ο Παύλος Μητσόπουλος, ο οποίος, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε νωρίτερα, μίλησε για το όραμα που έχει για το ανανεωμένο θέατρο.

«Ετοιμάζουμε κάποια βραδινά, ποπ έργα, δικής μας παραγωγής. Το κάνουμε με τη λογική ότι θέλουμε να παρουσιάζουμε τοπικές παραγωγές. Αυτή είναι η ταυτότητα που θέλουμε να έχουμε και ελπίζουμε ο κόσμος να στηρίξει την προσπάθειά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι στον χώρο, ο οποίος είχε πρωτολειτουργήσει ως κινηματογράφος το 1968, θα συνεχίσει να υπάρχει η δυνατότητα προβολών, όχι όμως με την έννοια παρουσίασης νέων κινηματογραφικών παραγωγών.

Στο γεγονός ότι το Θέατρο Αθήναιον δίνει κυρίως βάση στην παραγωγή έργων και πολύ λιγότερο στις μετακλήσεις, στάθηκε, από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης Αντώνης Καραγιάννης, καλλιτεχνικός υπεύθυνος του θεάτρου.

«Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει πως δίνεται δουλειά στους ανθρώπους της πόλης και υπάρχει εμπιστοσύνη στο δυναμικό της», είπε συγκεκριμένα, χαρακτηρίζοντας «στοίχημα» το νέο εγχείρημα.

Αυλαία με Χόρχε Μπουκάι, Πηνελόπη Αναστασοπούλου ως «Μέδουσα» και την ιστορία της ερωτικής σχέσης Μάρλεν Ντίτριχ – Εντίθ Πιάφ

Το Θέατρο Αθήναιον, μετά τις αναγκαίες αισθητικές και τεχνικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, άνοιξε ήδη αυλαία με το «Γκρούφαλο» στην παιδική του σκηνή. Από τον Νοέμβριο ξεκινούν και οι βραδινές του παραστάσεις, με τρία έργα που για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο ελληνικό κοινό.

Πρεμιέρα στις 7 Νοεμβρίου κάνει το μιούζικαλ των Ντάνιελ Μπόϋμαν και Τόμας Κάρυ «Ο Άγγελος και το Σπουργίτι», μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης μεταξύ της Μάρλεν Ντίτριχ και της Εντίθ Πιάφ, σε σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη. Το έργο φωτίζει την, αθέατη σε πολλούς, σύντομη ερωτική σχέση των δύο παγκόσμιων συμβόλων, αλλά και το θάρρος με το οποίο οι δύο γυναίκες έζησαν και ερωτεύτηκαν χωρίς φόβο. Στον ρόλο της Μάρλεν Ντίτριχ θα είναι η mezzo soprano Κασσάνδρα Δημοπούλου, ενώ την Εντίθ Πιάφ θα υποδυθεί η ηθοποιός και τραγουδίστρια Δήμητρα Αντωνακούδη.

Δύο ημέρες μετά, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα δραματοποιημένο το παγκόσμιο best seller «20 Βήματα Μπροστά» του Χόρχε Μπουκάι, σε διασκευή Παύλου Μητσόπουλου και σκηνοθεσία Άγγελου Κλωνάρη. Το έργο βασίζεται σε ένα βαθιά ανθρώπινο και στοχαστικό κείμενο, στο οποίο ο διεθνούς φήμης Αργεντίνος ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας προτείνει είκοσι καθοριστικά «βήματα ζωής» — βήματα που δεν προσβλέπουν σε εύκολες απαντήσεις ούτε ακολουθούν τη γνωστή διαδρομή της αυτοβοήθειας, αλλά έρχονται σε σύγκρουση με τη συμβατική σκέψη και τις τυπικές συμβουλές περί ευτυχίας.

Τέλος, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου θα ανέβει από τις 29 Νοεμβρίου στη σκηνή του Θεάτρου Αθήναιον ως σύγχρονη «Μέδουσα». Πρόκειται για το θεατρικό έργο-μανιφέστο του Μιχάλη Καραγιάννη, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καραγιάννη, που απογυμνώνει τον μύθο της όμορφης ιέρειας της θεάς Αθηνάς — που βιάζεται από τον Ποσειδώνα και τιμωρείται από τη θεά — και τον φέρνει αντιμέτωπο με τη σημερινή πραγματικότητα: τη βία, την αδικία, τη σιωπή και, τελικά, την επιθυμία για λύτρωση και φως.

