Ο Akira Yamaoka, εμβληματικός συνθέτης που έντυσε μουσικά τους εφιάλτες των Silent Hill, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για την επετειακή 10η διοργάνωση του Comic Con.

Ο Ιάπωνας συνθέτης, μουσικός και παραγωγός που ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με την αισθητική του ψυχολογικού τρόμου δίνει ραντεβού με το ελληνικό κοινό. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου θα βρίσκεται στο The Comic Con, την κορυφαία διοργάνωση για τους λάτρεις της ποπ κουλτούρας, η οποία φέτος γιορτάζει τα δέκα της χρόνια.

Ο Akira Yamaoka είναι ο «αρχιτέκτονας» του ήχου πίσω από το παγκόσμιο φαινόμενο Silent Hill. Μέσα από το έργο του κατάφερε κάτι μοναδικό: να μετατρέψει την αγωνία, τον φόβο και τη μελαγχολία σε υψηλή τέχνη. Οι συνθέσεις του δεν αποτελούν απλή μουσική επένδυση για video games, αλλά αυτόνομα μουσικά έργα που συνδυάζουν industrial ήχους, trip-hop ρυθμούς και υποβλητικές μελωδίες. Έχει δημιουργήσει τη μουσική για 13 video games και 3 ταινίες της εμβληματικής σειράς Silent Hill, των οποίων τα παιχνίδια έχουν πουλήσει περισσότερα από 14 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Η παρουσία του Akira Yamaoka στο The Comic Con 10 αποτελεί ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας καλλιτέχνης αυτού του βεληνεκούς από τη βιομηχανία του gaming και του κινηματογράφου επισκέπτεται τη χώρα μας για μια τέτοια διοργάνωση. Οι επισκέπτες θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον άνθρωπο πίσω από τα θρυλικά soundtracks, να συμμετάσχουν σε signing sessions και να παρακολουθήσουν ένα ειδικό πάνελ αφιερωμένο στην καριέρα του και στη δημιουργία των «εφιαλτικών» ήχων που τον έκαναν διάσημο παγκοσμίως.

Το φετινό Φεστιβάλ γιορτάζει δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάδειξη της πόλης ως σημείου αναφοράς για την ποπ κουλτούρα και τη σύγχρονη δημιουργία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μέσα σε μια δεκαετία, το The Comic Con έχει εξελιχθεί σε θεσμό που ενώνει τις τέχνες των comics, του gaming, του κινηματογράφου και της μουσικής, ενισχύοντας τον πολιτιστικό διάλογο και προσελκύοντας επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τον Akira Yamaoka στην κορυφή της λίστας των προσκεκλημένων, το The Comic Con επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα convention της Ευρώπης, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ