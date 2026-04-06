Ο συναρπαστικός απολογισμός της ζωής του θρυλικού Φερδινάνδου Μαγγελάνου, του ατρόμητου και οραματιστή θαλασσοπόρου του 16ου αιώνα από τον Λαβ Ντίαζ, παίζεται αυτή την εβδομάδα, στις οθόνες του «Ολύμπιον». Βραδυφλεγής περιπέτεια θάρρους, φιλοδοξίας και αδιάκοπης εξερεύνησης, η ταινία παρουσιάζει τον φιλόδοξο Πορτογάλο πλοηγό του 16ου αιώνα στο τιμόνι μιας επικίνδυνης αποστολής, με στόχο να χαρτογραφήσει άγνωστα νερά και να αποδείξει ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο πίστευε η κοινωνία της εποχής.

Επίσης, στις αίθουσες του Φεστιβάλ παίζονται έξι ταινίες που συνεχίζουν την πορεία τους:

– Το ιστορικό δράμα «Χωρίς πατέρα» του πολυβραβευμένου Λάζλο Νέμες (Ο γιος του Σαούλ), που τοποθετεί την πλοκή του στον απόηχο της ουγγρικής εξέγερσης του 1956, διερευνώντας για μία ακόμα φορά τις σκοτεινές πτυχές της ιστορίας όχι μόνο της χώρας του αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

– Το ψυχολογικό θρίλερ «Ανάμεσα στις καλαμιές», το εντυπωσιακό σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σβεν Μπρέσερ, όπου ένα whodunit μυστήριο ξεδιπλώνει βαθύτερες αλήθειες για ζητήματα πατριαρχικής βίας, ξενοφοβίας και συλλογικής ενοχής.

– Το βιογραφικό animation «Ζωή σαν σινεμά» του σπουδαίου Σιλβέν Σομέ (Το τρίο της Μπελβίλ, Ο θαυματοποιός), που αναπλάθει τη ζωή και το μεγαλειώδες έργο του Μαρσέλ Πανιόλ, μιας θρυλικής μορφής τόσο της θεατρικής συγγραφής όσο και του πρώιμου ομιλούντος κινηματογράφου.

– Το «Δυστυχώς βρίζω» του Κερκ Τζόουνς, μια αληθινή, αστεία και βαθιά συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης – μια ταινία για τη δύναμη, την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου, ακόμα κι όταν κανείς δεν σε καταλαβαίνει.

– Το πολυαναμενόμενο ελληνικό θρίλερ «Τελευταία κλήση» του Sherif Francis, που αντλεί έμπνευση από αληθινά γεγονότα που είχαν συνταράξει την ελληνική κοινωνία στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

– Το «Οδός Μάλαγα» της Μαριάμ Τουζανί, με την Κάρμεν Μάουρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που αρθρώνει έναν χαμηλόφωνο ύμνο στη ζωή και στην ελευθερία, ανατρέποντας όλα τα στερεότυπα σχετικά με την τρίτη ηλικία. Βραβείο Κοινού στο Venice Spotlight του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας.

Τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο οι αίθουσες θα παραμείνουν κλειστές, ενώ την Κυριακή του Πάσχα θα πραγματοποιηθούν μόνο οι βραδινές προβολές.

Οι ταινίες:

Μαγγελάνος/Magellan/Magalhaes

Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Φιλιππίνες, Ταΐβάν, 2025)

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Λαβ Ντίαζ / Lav Diaz. Πρωταγωνιστούν: Gael García Bernal, Ângela Azevedo, Amado Arjay Babon, Ronnie Lazaro, Hazel Orencio, Tomás Alves, Bong Cabrera. Γλώσσα: Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σεμπουάνο, Γαλλικά. Έγχρωμη, 160΄

Ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ενσαρκώνει τον ατρόμητο και οραματιστή θαλασσοπόρο του 16ου αιώνα, ο οποίος ηγείται μιας επικίνδυνης αποστολής, με στόχο να χαρτογραφήσει άγνωστα νερά και να αποδείξει ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο πίστευε η κοινωνία της εποχής. Αντιμέτωπος με ανταρσίες, ακραίες κακουχίες και θανατηφόρες συγκρούσεις, ο Μαγγελάνος μετατρέπεται σε σύμβολο επιμονής και εξερεύνησης. Ο φιλόδοξος Πορτογάλος πλοηγός επαναστατεί ενάντια στην εξουσία του βασιλιά, ο οποίος δεν υποστηρίζει το όνειρό του να ανακαλύψει τον κόσμο και πείθει το ισπανικό στέμμα να χρηματοδοτήσει την τολμηρή του αποστολή προς τις θρυλικές χώρες της Ανατολής. Αυτός δεν είναι ο μύθος του Μαγγελάνου, αλλά η αλήθεια του ταξιδιού του. Μια συναρπαστική ιστορία θάρρους, φιλοδοξίας και της ακατάβλητης ανθρώπινης ανάγκης να ανακαλύψει το άγνωστο.

– Καλύτερη ταινία στο φεστιβάλ του Βαγιαδολίδ.

– Επίσημη πρόταση των Φιλιππίνων για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Χωρίς πατέρα/Orphan/Árva

(Ουγγαρία-Ηνωμένο Βασίλειο-ΗΠΑ-Κύπρος-Γαλλία-Γερμανία, 2025)

Σκηνοθεσία: Λάζλο Νέμες / László Nemes. Σενάριο: László Nemes, Clara Royer. Πρωταγωνιστούν: Bojtorján Barabas, Grégory Gadebois, Andrea Waskovics. Γλώσσα: Ουγγρικά. Έγχρωμη, 132΄

Ουγγαρία, 1957, στον απόηχο της εξέγερσης εναντίον του καθεστώτος που είχε κατασταλεί βίαια έναν χρόνο νωρίτερα. Ο νεαρός Άντορ μεγαλώνει με τη μητέρα του και την εξιδανικευμένη ιστορία ενός απόντος πατέρα, μέχρι που το παρελθόν και τα θαμμένα του μυστικά αναδύονται στην επιφάνεια και γκρεμίζουν τον κόσμο του συθέμελα.

Ανάμεσα στις καλαμιές/Reedland / Rietland

(Ολλανδία-Βέλγιο, 2025)

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Σβεν Μπρέσερ / Sven Bresser. Πρωταγωνιστούν: Gerrit Knobbe, Loïs Reinders, Anna Loeffen, Lola van Zoggel,Yannick Zoet. Γλώσσα: Ολλανδικά. Έγχρωμη, 110΄

Ο Γιόχαν, ένας μεσήλικας αγρότης, ζει μια ζωή γεμάτη ρουτίνα και φροντίζει την έφηβη εγγονή του. Μια μέρα ανακαλύπτει ανάμεσα στις καλαμιές το πτώμα μιας νεαρής κοπέλας. Αίφνης, τον καταλαμβάνει ένα ασαφές αίσθημα ενοχής. Η φαινομενική αδιαφορία της αστυνομίας να εντοπίσει τον δολοφόνο αυτού του αποτρόπαιου σεξουαλικού εγκλήματος καλλιεργεί μέσα του την εμμονή και τον οδηγεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Ζωή σαν σινεμά/A Magnificent Life / Marcel et Monsieur Pagnol

(Γαλλία-Βέλγιο-Λουξεμβούργο, 2025)

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Σιλβέν Σομέ / Sylvain Chomet. Γλώσσες: Γαλλικά, αγγλικά. Έγχρωμη, 90΄

Η νέα ταινία του υποψήφιου για Όσκαρ Γάλλου δημιουργού κινουμένων σχεδίων Σιλβέν Σομέ (Το τρίο της Μπελβίλ, Ο θαυματοποιός), είναι ένα υπέροχο βιογραφικό δράμα κινουμένων σχεδίων που καταπιάνεται με τη ζωή του θρυλικού θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Μαρσέλ Πανιόλ. Το 1955 ο Πανιόλ αντιμετωπίζει μια κρίση αυτοπεποίθησης, ενώ ταυτόχρονα η μνήμη του αρχίζει να τον προδίδει. Έχοντας αναλάβει να γράφει για το περιοδικό Elle μια εβδομαδιαία στήλη για την παιδική του ηλικία, βασανίζεται από αμφιβολίες μετά την αποτυχία των πιο πρόσφατων θεατρικών του έργων. Σε αυτή την ευάλωτη στιγμή, αναδύεται από τα βάθη των αναμνήσεών του ο νεαρός που ήταν κάποτε – ο «Μικρός Μαρσέλ Πανιόλ». Μαζί ξαναζούν τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής του: από τα πρώτα βήματα ως δάσκαλος στην Προβηγκία ως το πρωτοποριακό του έργο στον ομιλούντα κινηματογράφο, από την κατασκευή των δικών του στούντιο ως τις δυσκολίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μια ταινία που αποτυπώνει τη διαχρονική ζωντάνια ενός ανθρώπου που ήταν, πάνω απ’ όλα, ένας bon vivant.

Δυστυχώς βρίζω/I Swear

(Ηνωμένο Βασίλειο, 2025)

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Κερκ Τζόουνς / Kirk Jones. Πρωταγωνιστούν: Robert Aramayo, Maxine Peake, Shirley Henderson, Peter Mullan. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 120΄

Διαγνωσμένος με σύνδρομο Τουρέτ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ο Τζον Ντέιβιντσον μεγαλώνει σε μια Βρετανία της δεκαετίας του ’80 που αδυνατεί να τον κατανοήσει. Αντιμέτωπος με παρεξηγήσεις, κοινωνικά στερεότυπα και προσωπικούς αγώνες, παλεύει να βρει τη φωνή και την ταυτότητά του.

– Βραβεία BAFTA Α΄ Ανδρικού Ρόλου και Καλύτερου Casting

Τελευταία κλήση

(Ελλάδα, 2026)

Σκηνοθεσία: Sherif Francis. Σενάριο: Sherif Francis, Κατερίνα Μπέη. Πρωταγωνιστούν: Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα. Γλώσσα: Ελληνικά. Έγχρωμη, 108΄

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό, και η αστυνομία να βλέπει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν σκοτεινό ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.

Οδός Μάλαγα/Calle Málaga

(Μαρόκο-Γαλλία-Ισπανία-Γερμανία-Βέλγιο, 2025)

Σκηνοθεσία: Μαριάμ Τουζανί / Maryam Touzani. Σενάριο: Maryam Touzani, Nabil Ayouch. Πρωταγωνιστούν: Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane, María Alfonsa Rosso. Γλώσσες: Ισπανικά, αραβικά. Έγχρωμη, 116΄

H Μαρία Άνχελες, μια 79χρονη Ισπανίδα που ζει ευτυχισμένη στην πόλη της, βλέπει τη ζωή της να απειλείται όταν η κόρη της έρχεται από τη Μαδρίτη για να πουλήσει το πολυαγαπημένο της σπίτι. Αρνούμενη να ξεριζωθεί, ξεκινά έναν αγώνα για να κρατήσει τη ζωή, τις αναμνήσεις και την αξιοπρέπειά της, ανακαλύπτοντας απροσδόκητα ξανά τον έρωτα και την επιθυμία

– Βραβείο Κοινού στο τμήμα Venice Spotlight του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας

