Νομάδες βοσκοί με τις χαρακτηριστικές, μακριές κάπες τους, γυναίκες οι οποίες γνέθουν μαλλί και τυροκομούν το γάλα και Σαρακατσάνες που φορτώνουν φρύγανα «περιγράφουν» σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες την ποιμενική ζωή τη δεκαετία του ‘50, μέσα από τον φακό του Χαράλαμπου Αραβαντινού.

Η πλούσια συλλογή του έχει δωρηθεί εδώ και χρόνια στην Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία (ΕΛΕ) και ένα μικρό μέρος της βγήκε πρόσφατα στο φως, σε έκθεση, με αφορμή την ημερίδα «Στα μονοπάτια των λιβαδιών: Από την παράδοση στην ψηφιακή εποχή», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Λιβαδιών και Βοσκών στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Χαράλαμπος Γ. Αραβαντινός (1913-2008) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και σπούδασε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του εκεί Αμερικανικού Κολλεγίου.

Από το 1951 και για μια πενταετία περίπου συνεργάστηκε ως διερμηνέας και βοηθός του Αμερικανού λιβαδοπόνου Marvin Klemme, στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα και του προγράμματος βελτίωσης των λιβαδιών που είχε αναλάβει η Δασική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Παρότι δεν ήταν δασολόγος, ανέπτυξε βαθιά αγάπη για τη τη Δασική Υπηρεσία και τη Δασολογία γενικότερα, ιδιαίτερα όμως για τη Λιβαδοπονία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του δίπλα στον M. Klemme και τρέφοντας έντονο ενδιαφέρον για την φωτογραφία, του δόθηκε η ευκαιρία ταξιδεύοντας ανά την Ελλάδα να αποτυπώσει με τον φακό του τα πρώτα έργα βελτίωσης λιβαδιών καθώς και τη ζωή των κτηνοτρόφων, δημιουργώντας έτσι μια σημαντική ιστορική και επιστημονική παρακαταθήκη. Το 1958 εντάχθηκε στη Δασική Υπηρεσία, όπου υπηρέτησε έως τη συνταξιοδότησή του το 1978.

Όπως είπε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γιάννης Τσουγκράκης, μέλος της ΕΛΕ, ο Χ. Αραβαντινός δώρισε το σύνολο του αρχείου του στην Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, η οποία και το 1996 τον τίμησε για την προσφορά του στη λιβαδοπονική επιστήμη και τον αναγόρευσε επίτιμο μέλος της. «Φωτογραφίες από το αρχείο του, που περιλαμβάνει και αρνητικά, έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιες φορές σε διάφορες εκδόσεις και συνέδρια. Έχει λαογραφικό αλλά και επιστημονικό ενδιαφέρον σε σχέση με τις δράσεις της δασικής υπηρεσίας το 1950 γιατί καταγράφει έργα που γίνονταν εκείνη την περίοδο, όπως πετρόκτιστες ποτίστρες στα βουνά και φράγματα».

Στα ταξίδια του με τον Αμερικανό λιβαδοπόνο Marvin Klemme, σε πολλά μέρη της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, ο Αραβαντινός κατέγραψε από κοντά τις μετακινήσεις των βοσκών και γενικότερα την ποιμενική ζωή. «Περνούσαν πολύ καιρό μαζί τους καθώς ο Αραβαντινός διευκόλυνε ως διερμηνέας του Αμερικάνου επιστήμονα, την επικοινωνία με τις δασικές υπηρεσίες και τους επιστήμονες. Γι’ αυτό άλλωστε είχε προσληφθεί», λέει ο κ. Τσουγκράκης.

Το αρχείο που δεν έχει μελετηθεί συστηματικά, περιλαμβάνει και προσωπικές φωτογραφίες του Αραβαντινού, ενώ είχε δημιουργήσει μόνος του και κάποιες ενότητες. «Έχει μια σειρά με τύπους κτηνοτρόφων όπου περιγράφει για παράδειγμα, σε λεζάντα, έναν βοσκό που κρατάει στην αγκαλιά του το πρώτο γαλάρι της χρονιάς (αρνάκι ή κατσικάκι που θηλάζει ακόμη) και οδηγεί το κοπάδι του από τη Δεσκάτη προς της Ελασσόνα Θεσσαλίας τον Οκτώβριο του 1952. Έχει ακόμη φωτογραφίες από τον Ολύμπο Θεσσαλίας με γυναίκες των νομάδων κτηνοτρόφων οι οποίες γνέθουν το μαλλί και τυροκομούν το γάλα και άλλες με τη διαδικασία της κουράς (κουρέματος) ενώ φαίνονται και οι χαρακτηριστικές Σαρακατσάνικες καλύβες. Σε άλλες εικόνες με τη ζωή των νομάδων Σαρακατσάνων, υπάρχουν γυναίκες στον Έβρο οι οποίες φορτώνουν τ’ αμάξι τους με φρύγανα» καταλήγει ο κ. Τσουγκράκης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ