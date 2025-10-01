Το φετινό ραντεβού του Kapani Project με τους δεκάδες συντελεστές και τους χιλιάδες επισκέπτες που το αγκάλιασαν, το στηρίξαν και το ανέδειξαν σε ένα από τα πιο αναμενόμενα ετήσια πολιτιστικά events της Θεσσαλονίκης, μεταφέρεται στην Αγορά Άθωνος.

«Με κάποιες απαραίτητες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα, αλλά χωρίς καμία απώλεια σε ότι αφορά τη δημιουργική της αιχμή, η φετινή διοργάνωση θα προσφέρει μία ακόμα αυθεντική, σύγχρονη αλλά και επίκαιρη εικαστική και μουσική εμπειρία», επισημαίνεται σε ανακοίνωση των διοργανωτών.

Στόχος του Kapani Project είναι να «συνομιλήσει» και φέτος με την καθημερινότητα της Αγοράς, να εμπνεύσει νέες αναγνώσεις για το πως αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε τα τοπόσημα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ιστορία της πόλης.

Με αυτήν την αποστολή, στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025, το Kapani Project προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα για να επιστρέψει, όμως πιο ορμητικό από ποτέ, με δύο σκηνές, περισσότερους από 50 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, DJ sets, εικαστικές εκθέσεις, performances, workshops και street food.

Στο φετινό Kapani project συμμετέχουν οι: DJs: Agape, Daniel Monaco (IT), D.Art, Dennis Lieber, Elise (Berlin), Georgia (Brasil), IF/AN, Jaymod, Lukas The III, Metaxxa, Miltο (Prism), Mitch B2B Srek, Nico Jess, Nico Repits, PHON, Tikis, XDB (Germany), Yota B2B Irena, Zanido B2B MFK

Performances: Eleni Simoni, NonOphelia Theatre Collective, Maria Lappa (Performance & Workshop), Μαρία Ζούρου, Σελήνη, Vivian Roberts

Εκθέσεις: Beam Arts Residency Showcase

After Party Saturday After Party @ La Doze Βηλαρά 1 (Περιοχή Βαλαωρίτου) | Σάββατο, 4 Οκτωβρίου Dj Set: Bengoa

Η μεταφορά του Kapani Project στην Αγορά Άθωνος, περιορίζει τον αριθμό των σκηνών από τρεις σε δύο, με αποτέλεσμα την ακύρωση ορισμένων live acts.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για αιφνίδια «έξωσή» από την Αγορά Καπάνι. Οι διοργανωτές εκφράζουν τη λύπη τους που δεν κλήθηκαν για να αναζητηθούν λύσεις που θα επέτρεπαν να φιλοξενηθεί και φέτος το project στην Αγορά Καπάνι.