Συναυλίες τζαζ, αλλά και παραδοσιακές μελωδίες της Μεσογείου έως σύγχρονες δημιουργίες και ξεχωριστά αφιερώματα, περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα «Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026», που επιστρέφει και φέτος στον ανοιχτό χώρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, δίπλα στη θάλασσα. Από τις 19 Ιουνίου έως τις 23 Ιουλίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει βραδιές γεμάτες μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, με καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αυλαία ανοίγει στις 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής, με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ (PYSO), η οποία συμπράττει με τη MOYSA – Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του Jacob Joyce.

Στις 29 Ιουνίου θα παρουσιαστούν τα έργα νέων δημιουργών που συμμετέχουν στο Composition Competition and Concert, σε συνεργασία με το Καλοκαιρινό Μουσικό Πρόγραμμα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια, ενώ το ίδιο βράδυ η Πλατεία του Μεγάρου θα φιλοξενήσει τη Γιορτή Πανσελήνου του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης με θέμα τις μεγάλες disco επιτυχίες των δεκαετιών του ’80 και του ’90.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τη συναυλία του Mike Parker Trio (2/7), αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα από το Transcription Ensemble (6/7), τη μουσική παράσταση «And all that Greek Jazzy Summer» με τον Ανδρέα Μπουτσικάκη και την Τζίνα Φωτεινοπούλου (7/7), καθώς και τη συναυλία «Melodia Mediterranea» με τη σοπράνο Μαρία Παλάσκα (8/7).

Στις 9 Ιουλίου το Mirjam Vienna Trio παρουσιάζει έργα του γαλλικού ρομαντισμού, ενώ στις 13 Ιουλίου ο τρομπετίστας David Pastor παρουσιάζει το πρότζεκτ «TimeLapse», με γνωστά έργα του κλασικού ρεπερτορίου σε τζαζ διασκευές. Ακολουθούν οι Violincheli Brothers με τη συναυλία «New Emotions» στις 15 Ιουλίου.

Στις 22 Ιουλίου ο Ανδρέας Καρακότας και η Αγαθή Δημητρούκα παρουσιάζουν την παράσταση «Πριν αλλάξει το φεγγάρι», αφιερωμένη σε τραγούδια σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 23 Ιουλίου με το SonArt Quartet και ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον γερμανικό ρομαντισμό.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι το «Σινεμά με Θέα», ο θερινός κινηματογράφος που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα επιστρέψει και φέτος από τις 24 Αυγούστου, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ