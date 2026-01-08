Με μία από τις πιο σοκαριστικές και πολυσυζητημένες ταινίες του σύγχρονου σινεμά, το «Crash» (1996) του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, υποδέχεται το 2026 η ενότητα προβολών Fundamentals of Cinema: New Classics, με τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά που προβάλλει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στη διάρκεια του χρόνου. Το «Crash» θα κάνει ποδαρικό στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, την ερχόμενη Τετάρτη.

Στην ταινία, ο κινηματογραφικός παραγωγός Τζέιμς Μπάλαρντ και η σύζυγός του -με την οποία διατηρούν ανοιχτή σχέση, γνωρίζουν μια μυστηριώδη ομάδα ανθρώπων που αντλούν φετιχιστική ηδονή από τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Σταδιακά θα μπλεχτούν σε μια ιλιγγιώδη δίνη, όπου ο έρωτας και ο θάνατος προχωράνε μαζί, με το γκάζι πατημένο και δίχως ζώνες ασφαλείας. Ο σκηνοθέτης προσκαλεί τους θεατές σε μετωπική σύγκρουση με κάθε συγκροτημένη βεβαιότητα, ασφάλεια και επιθυμία.

Η περιπετειώδης διαδρομή του «Crash» ξεκίνησε από πολύ νωρίς, όταν ο πεισματάρης Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ αρνήθηκε σθεναρά να ακούσει τις συμβουλές του ατζέντη του, που τον είχε προειδοποιήσει πως μια τόσο προκλητική ταινία θα μπορούσε να εκτροχιάσει ολοκληρωτικά την καριέρα του. Η πρεμιέρα στις Κάννες συνοδεύτηκε από ακραίες αντιδράσεις, μαζικές αποχωρήσεις από την αίθουσα και έντονα γιουχαΐσματα, που μάλλον ηχούσαν σαν… μουσική στ’ αυτιά του γεννημένου προβοκάτορα Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ.

Μάλιστα, η ταινία έφτασε σε σημείο να διχάσει την κριτική επιτροπή: η μήνη του προεδρεύοντα Φράνσις Φορντ Κόπολα δεν βρήκε ανταπόκριση στα υπόλοιπα μέλη, τα οποία οργάνωσαν ανταρσία και απένειμαν το «Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής», κατά παρέκκλιση από το καθιερωμένο «Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής». Στη συνέχεια, η ταινία κατάφερε να πάρει διανομή στις ΗΠΑ με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ενώ οι περισσότερες αίθουσες έλαβαν ειδικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα την παρακολουθήσουν ανήλικοι θεατές.

Ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, έχοντας πλήρη επίγνωση πως φτιάχνει μια ταινία καταδικασμένη να πυροδοτήσει κύματα αμηχανίας και αποστροφής στο ευρύ κοινό, χάρισε στους σινεφίλ ένα από τα πιο προκλητικά αριστουργήματα των κινηματογραφικών 90s, εμβαθύνοντας με πρωτόγνωρο τρόπο στις διαχρονικές θεματικές του: τη σύγχρονη αποξένωση, που καθιστά την επαφή εφικτή, μόνο μέσα από τις τραυματικές εμπειρίες και τον πόνο, την τεχνολογία ως προέκταση της ανθρώπινης ταυτότητας και το σώμα ως φορέα μετάλλαξης, την ανελέητη μηχανοποίηση της ερωτικής επιθυμίας και τον κίνδυνο ως μοναδική διαφυγή σε έναν κόσμο ψυχαναγκαστικής ασφάλειας.

Τέλος, το «Crash» μπορεί να γίνει αντιληπτό και ως μια σκοτεινή ωδή στο ίδιο το σινεμά, μέσα από το συγκλονιστικό εύρημα της κάστας των συμφοροφιλιακών (των ανθρώπων, δηλαδή, που ηδονίζονται μέσα από την πρόκληση καταστροφών και ατυχημάτων), που πασχίζουν να αναπλάσουν τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα των Τζέιμς Ντιν και Τζέιν Μάνσφιλντ. Όλα τα παραπάνω συμπορεύονται ιδανικά με το πρωτότυπο υλικό του συγγραφέα Τζέιμς Γκρέιαμ Μπάλαρντ, του πρωτεργάτη του Νέου Κύματος στο λογοτεχνικό είδος της επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο τίμησε ο Κρόνενμπεργκ δίνοντας το όνομά του στον κεντρικό πρωταγωνιστή της ταινίας (που υποδύεται ο Τζέιμς Σπέιντερ).

Το «Crash» θα προβληθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στις 20:30, στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Λίγες μέρες μετά, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, η ταινία θα ταξιδέψει στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Δαναό. Επιπλέον, μία ώρα πριν την έναρξη των προβολών σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει δωρεάν μια XR ταινία, επιλογή του τμήματος Immersive: All around Cinema του Φεστιβάλ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις δύο αίθουσες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ