Οι «Ομπρέλες» του καταξιωμένου Έλληνα γλύπτη, Γιώργου Ζογγολόπουλου, από τα πιο αγαπημένα, αναγνωρίσιμα και χιλιοφωτογραφημένα γλυπτά έργα της Θεσσαλονίκης «ξενιτεύτηκαν» στην Αθήνα για τις απαραίτητες εργασίες επισκευής

Η αρχή των εργασιών έγινε με το υδροκινητικό γλυπτό που βρίσκεται από το 1993 στην είσοδο του MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εντός του χώρου της ΔΕΘ, ενώ τις επόμενες ημέρες το ίδιο ταξίδι για την πρωτεύουσα θα κάνουν οι «Ομπρέλες» της Νέας Παραλίας. Και στα δύο γλυπτά εντοπίστηκαν αρκετές φθορές, κυρίως, από τις καιρικές συνθήκες, τους βανδαλισμούς και την κακή χρήση εκ μέρους των επισκεπτών που είτε «κρέμονται» για να βγει καλύτερη η φωτογραφία, είτε «κλειδώνουν» με σιδερένια λουκέτα την αγάπη τους.

Το εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης των 22 «Ομπρελών» του MOMus ολοκληρώνεται τα επόμενα 24ωρα και τα φορτηγά με τις ανανεωμένες, πλέον, «Ομπρέλες» θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη μετά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Εκτιμάται, πως για την αποκατάσταση του θα απαιτηθούν 3 – 4 ημέρες, εργασίες που θα γίνουν υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων επαγγελματιών με την ευθύνη του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου.

Η συντήρηση περιλαμβάνει την πλήρη επισκευή και αναβάθμιση του υδροκινητικού μηχανισμού και τη βελτίωση των υδραυλικών συστημάτων, ώστε το έργο να συνεχίσει να προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μια μοναδική βιωματική εμπειρία.

Άμεσα φεύγουν και οι «Ομπρέλες» της Νέας Παραλίας

Άμεσα ετοιμάζονται να φύγουν για το απαραίτητο «λίφτινγκ» επισκευής και οι «Ομπρέλες» του γλυπτού Ζογγολόπουλου που στέκουν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί φθορές σε 13 «Ομπρέλες», ενώ άλλες τέσσερις βρίσκονται στις αποθήκες του δήμου. Η ακριβής ζημιά θα διαπιστωθεί από τους ειδικούς, ωστόσο εκτιμάται πιο σοβαρή η κατάσταση μίας Ομπρέλας που έπεσε πέρσι τα Χριστούγεννα στη διάρκεια έντονης κακοκαιρίας.

«Αρκετές ζημιές καταγράφονται στις Ομπρέλες που βρίσκονται χαμηλά στο γλυπτό, γιατί κρεμιέται ο κόσμος που θέλει να φωτογραφηθεί. Προβλήματα δημιουργούνται και από όσους κρεμούν κλειδαριές. Οι Ομπρέλες θα αποκατασταθούν πλήρως και θα μπουν ξανά στη θέση τους», τόνισε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ζογγολόπουλος, Νίκος Θεοδωρίδης.

Όπως είπε ο κ.Θεοδωρίδης αποκατάσταση χρειάζονται και οι «βροχές», οι μεταλλικές βέργες που υπάρχουν στο γλυπτό για να θυμίζουν τη βροχή που πέφτει επάνω στις ομπρέλες, και οι οποίες είναι επικίνδυνες για τυχόν ατυχήματα. Επιπλέον, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει ένα καλό καθάρισμα για να λάμψουν και πάλι σαν καινούργιες.

«Το γλυπτό είναι μοναδικό γιατί δημιουργεί μια διάδραση με του επισκέπτες, που δεν έχει κανένα άλλο γλυπτό. Όταν βρίσκεσαι στο χώρο βλέπεις τους ανθρώπους να το πλησιάζουν με μια ιδιαίτερη χαρά και χαμόγελο. Δεν υπάρχει γλυπτό που να έχει φωτογραφηθεί τόσο πολύ όσο αυτό», δηλώνει από την πλευρά του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Το έργο του Γιώργου Ζογγολόπουλου έχει ύψος 13 μέτρα και βρίσκεται τοποθετημένο στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Πρόκειται για μία εικαστική σύνθεση από ανοξείδωτο χάλυβα, που αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την πόλη από το 1997, όταν και εγκαταστάθηκε με αφορμή τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και τη μεταφορά των «Ομπρελών» από το ύψος του Ναυτικού Ομίλου στην ειδικά διαμορφωμένη ξύλινη εξέδρα, πλησίον του αγάλματος του Μέγα Αλέξανδρου, το γλυπτό αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο και έχει γίνει από τα πιο αγαπητά για τους Θεσσαλονικείς αλλά και για όλους τους τουρίστες που κάνουν οπωσδήποτε στάση προκειμένου να το φυλάξουν ως ανάμνηση στα κινητά τους τηλέφωνα και τις φωτογραφικές τους μηχανές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

