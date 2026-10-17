Στο ποιητικό και εικαστικό σύμπαν του Οδυσσέα Ελύτη, η γυναικεία μορφή υπερβαίνει τα όρια της φυσικής παρουσίας και μεταμορφώνεται σε σύμβολο ομορφιάς, αθωότητας, δημιουργικής δύναμης και αναγέννησης. Αυτή την πολυδιάστατη πλευρά του θηλυκού στοιχείου αναδεικνύει η περιοδική ομαδική έκθεση «Θήλεις Άγγελοι», που εγκαινιάστηκε από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο Μουσείο «Σπίτι του Ελύτη», στην Πλάκα.

Τα Εκθέματα

Στην έκθεση παρουσιάζονται 50 έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, εκ των οποίων τα 20 είναι δημιουργίες του ίδιου του νομπελίστα ποιητή. Παράλληλα, συμμετέχουν 13 σημαντικοί Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες με έργα που συνομιλούν με το εικαστικό και ποιητικό του όραμα:

Ξένοι δημιουργοί: Henri Matisse, Henri Laurens.

Έλληνες δημιουργοί: Γεράσιμος Στέρης, Χρήστος Καπράλος, Γιάννης Τσαρούχης, Ορέστης Κανέλλης, Γιώργος Μαυροΐδης, Γιάννης Μόραλης, Γιώργος Σικελιώτης, Κώστας Πανιάρας, Αλέκος Φασιανός, Θόδωρος Παπαγιάννης και Αλέξης Βερούκας.

Το εικαστικό υλικό συμπληρώνεται από χειρόγραφα, φωτογραφίες, ντοκουμέντα και βιβλία από την προσωπική συλλογή του ποιητή.

Οι δηλώσεις των συντελεστών

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στον χαιρετισμό της σημείωσε:

«Τα κορίτσια έχουν κραταιά και αδιαφιλονίκητη παρουσία στο έργο του Ελύτη, καθώς αποτελούν μία γονιμοποιητική, ονειρική παρουσία στο ποιητικό αλλά και στο εικαστικό έργο του: “Ίρις Μαρία Νεφέλη/ πράσινη στα μεγάλα καταστήματα των νεωτερισμών/ μενεξεδιά στα υπόγεια καφενεία/ κόκκινη στις κηδείες των φτωχών”, είναι τις μύριες μορφές που ο ποιητής δίνει στους θήλεις αγγέλους του.

Το κορίτσι, όπως κάθε στοιχείο της φύσης, είναι στο έργο του Ελύτη το κλειδί για να ψαύσουμε ένα μέρος της ουσίας της ζωής. Η παρούσα έκθεση δεν αποτελεί μία εξαντλητική καταβύθιση στο ποιητικό σύμπαν του Ελύτη, αλλά ένα ταξίδι στον διάλογό του με έργα και αναζητήσεις κορυφαίων εικαστικών, με τους οποίους μοιράζεται τον ίδιο θεματικό πυρήνα.»

Η ποιήτρια και διευθύντρια του Μουσείου, Ιουλίτα Ηλιοπούλου, ανέφερε:

«Στόχος είναι να εικονιστεί, μέσα από την ευαισθησία και το ξεχωριστό ιδίωμα του κάθε καλλιτέχνη, η έννοια του ζωτικού θηλυκού στοιχείου. Μια έννοια που στο έργο του ποιητή λειτουργεί αρχετυπικά, εικονίζεται με τρυφερότητα, αφαίρεση αλλά και με τη χρωματική ρώμη του Ελύτη. Το κορίτσι αποτελεί ένα αισθητικό σύμβολο ακατάβλητης δύναμης, αθωότητας, απλών συμπυκνωμένων αισθήσεων, μεταμόρφωσης και αναδημιουργίας της ζωής.»

Ο επιμελητής της έκθεσης, Τάκης Μαυρωτάς, υπογράμμισε:

«Η θεματική έκθεση “Θήλεις Άγγελοι” εκφράζει το πολλαπλό μας χρέος απέναντι στην πνευματική και καλλιτεχνική παρακαταθήκη του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. Πρόκειται για ένα οικείο περιβάλλον αισθήσεων, με σχηματοποιημένες απεικονίσεις τρυφερών μορφών στον χώρο της χαράς και του πάθους, απόμακρων από το πένθος και τη φθορά.»

Η Πορεία του Μουσείου

Η έκθεση «Θήλεις Άγγελοι» εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ανάδειξης της πνευματικής κληρονομιάς του ποιητή. Στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το Μουσείο «Σπίτι του Ελύτη» έχει υποδεχθεί 13.000 επισκέπτες και 1.500 μαθητές, ενώ 2.500 θεατές έχουν παρακολουθήσει τις 42 πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον χώρο.