Τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Γιάννας Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και Ομότιμης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σε συλλυπητήρια δήλωσή της, η Υπουργός εξήρε την πλούσια ακαδημαϊκή πορεία της εκλιπούσας, το ήθος και την ανιδιοτελή προσφορά της στον πολιτισμό και τα κοινά, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό της ρόλο στην εξωστρέφεια και την αναβάθμιση του ΚΘΒΕ.

Ακολουθεί η δήλωση της Λίνας Μενδώνη:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Γιάννας Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, εξέχουσας επιστήμονα, αλλά και βαθιά καλλιεργημένου ανθρώπου και υποδειγματικής δημόσιας λειτουργού. Η Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, η Γιαννούλα για τους στενούς της ανθρώπους, διέγραψε μια εξαιρετικά γόνιμη ακαδημαϊκή πορεία στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεραπεύοντας επί δεκαετίες το αντικείμενο του Αστικού Δικαίου, διδάσκοντας εμπνευσμένα, αναδεχόμενη κομβικά διοικητικά καθήκοντα και καταλείποντας σημαντικό ερευνητικό έργο, με πολλές δημοσιεύσεις, ιδιαίτερα στο πεδίο της νομοθεσίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, του δικαίου του κτηματολογίου και του δικαίου των αρχαιοτήτων. Η θητεία της στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος -και προγενέστερα ως Αντιπροέδρου του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών- υπήρξε φυσική συνέχεια της προσφοράς της στα κοινά. Από το 2019 μέχρι την πρόωρη απώλειά της, η Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου υπηρέτησε με αφοσίωση, μεράκι και ανυστεροβουλία το ΚΘΒΕ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επαναβεβαίωσή του ως κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά ολόκληρης της χώρας. Συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο τις βαθιές γνώσεις της με την εμπειρία της διοίκησης και πιστώνεται, μαζί με τους συνεργάτες της, την ανανεωμένη εξωστρέφεια και το όλο έκτυπο αποτύπωμα του ΚΘΒΕ στα πολιτιστικά μας πράγματα. Άνθρωπος προσιτός και απλός, προσηλωμένος στην αποτελεσματική δουλειά χωρίς εκζήτηση και άσκοπη δημοσιότητα, η Γιάννα υπήρξε, στην πολύχρονη συνεργασία μας, πολύτιμη συνεργάτιδα. Δυστυχώς, η απώλειά της έρχεται σε μια στιγμή που είχε ακόμη πολλά να δώσει και μας στερεί όχι μόνο τις υπηρεσίες της και την ευγενική μορφή, αλλά και τη φιλία της.

Στην οικογένειά της, τους μαθητές της και τους πολλούς φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».