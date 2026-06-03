Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και την εγχώρια μουσική βιομηχανία σκόρπισε η είδηση της απώλειας του Θάνου Καραγρηγόρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Υπήρξε ένα από τα πιο έμπειρα, διορατικά και σεβαστά στελέχη του χώρου, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος της Universal Music Greece.

Με μια βαθιά, αυθεντική αγάπη για τη μουσική που ξεκίνησε από τα νεανικά του χρόνια, ο Θάνος Καραγρηγόρης κατάφερε να μετατρέψει το πάθος του σε έργο ζωής. Για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες υπηρέτησε τη δισκογραφική παραγωγή από επιτελικές θέσεις σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, όπως η Sony, η Minos-EMI και η Panik Records, ενώ βρέθηκε στο τιμόνι της Universal μέχρι το 2011.

«Άνθρωπος ευφυής, πρωτοπόρος και βαθύς γνώστης του αντικειμένου του, διέθετε το σπάνιο ένστικτο να αναγνωρίζει το ταλέντο και να διαμορφώνει τις τάσεις της εποχής.»

Στη μακρά και επιτυχημένη πορεία του, συνεργάστηκε στενά με κορυφαία ονόματα κάθε ρεπερτορίου, κερδίζοντας την εκτίμηση ολόκληρου του καλλιτεχνικού στερεώματος. Στο πλευρό του βρέθηκαν σπουδαίοι ερμηνευτές, μεταξύ των οποίων:

Η Μαρινέλλα, ο Γιώργος Νταλάρας, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Νότης Σφακιανάκης και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Για πολλούς δημιουργούς και ερμηνευτές, η κοινή τους πορεία υπήρξε καθοριστική, καθώς αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες οφείλουν την εξέλιξη και την επιτυχία τους στις δικές του στρατηγικές επιλογές. Η ελληνική μουσική οικογένεια αποχαιρετά έναν φανατικό μουσικόφιλο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.