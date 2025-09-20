Θλίψη έχει σκορπίσει στην Κρήτη η είδηση του θανάτου του Χρήστου Λιάτη, που έφυγε από τη ζωή, λόγω προβλημάτων υγείας.

Ο Χρήστος Λιάτης ήταν από τα πιο γνωστά και αγαπητά πρόσωπα στις μουσικές σκηνές και τα ρεμπετάδικα του νησιού. Με το μπουζούκι του, συνόδευσε αναρίθμητες βραδιές, συμμετέχοντας σε πολλά μουσικά σχήματα και αφήνοντας το προσωπικό του στίγμα στον χώρο.

Οι φίλοι και συνάδελφοί του τον χαρακτήριζαν «σύγχρονο ρεμπέτη», καθώς με το πάθος και τη γνησιότητα που μετέδιδε μέσα από τη μουσική του, κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη όλων.