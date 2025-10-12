Η είδηση του θανάτου της Νταϊάν Κίτον το βράδυ του Σαββάτου στη Καλιφόρνια σε ηλικία 79 ετών (11/10), προκάλεσε κύμα αγάπης και αποχαιρετισμών από θαυμαστές, φίλους και κορυφαία ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η Μπέτι Μίντλερ, η οποία συμπρωταγωνίστησε με την Κίτον στην ταινία «Το κλαμπ των πρώτων συζύγων», την περιέγραψε ως «λαμπρή, όμορφη, εξαιρετική», ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την αείμνηστη ηθοποιό στην ταινία «Το δωμάτιο του Μάρβιν» χαρακτήρισε την Κίτον «μοναδική» ενώ η Τζέιν Φόντα την χαρακτήρισε ως «Σπίθα ζωής και φωτός».

Ειδικότερα ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απέτισε φόρο τιμής στην πρώην συμπρωταγωνίστριά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του ίδιου και της Κίτον που φαίνεται να τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Η Νταϊάν Κίτον ήταν μοναδική. Λαμπρή, αστεία και αμετανόητα ο εαυτός της», έγραψε.

«Μια θρυλική προσωπικότητα, ένα είδωλο και ένας πραγματικά ευγενικός άνθρωπος. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί της όταν ήμουν 18 ετών. Θα μας λείψει πολύ».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bette Midler (@bettemidler)

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ήταν «απόλυτα σοκαρισμένος» από τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος συνεργάστηκε με την Κίτον στις ταινίες «Ο Νονός ΙΙ» και «Το Δωμάτιο του Μάρβιν», δήλωσε ότι ήταν «πολύ λυπημένος που έμαθε για τον θάνατο της Νταϊάν».

«Την αγαπούσα πολύ και η είδηση του θανάτου της με εξέπληξε εντελώς. Δεν περίμενα να μας αφήσει. Θα μας λείψει. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη», δήλωσε στο Deadline.

Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά την Νταϊάν Κίτον: «Ήταν μοναδική, μια σπίθα ζωής και φωτός»

Αποχαιρετώντας την Νταϊάν Κίτον η Τζέιν Φόντα έγραψε στη δημοσίευσή της:

«Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς ή να το αποδεχτεί ότι η Νταϊάν έφυγε. Ήταν πάντα μια σπίθα ζωής και φωτός, γελούσε συνεχώς με τις δικές της παραξενιές, αστείρευτα δημιουργική στο παίξιμό της, στην γκαρνταρόμπα της, στα βιβλία της, στους φίλους της, στα σπίτια της, στη βιβλιοθήκη της, στην κοσμοθεωρία της. Μοναδική — αυτό ήταν. Παρόλο που δεν το ήξερε ή δεν το παραδεχόταν, τι σπουδαία ηθοποιός ήταν».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jane Fonda (@janefonda)

Ο Γούντι Άλεν σε κατάσταση σοκ

Ο Γούντι Άλεν φέρεται να έχει επηρεαστεί πολύ από τον θάνατο της πρώην συντρόφου του, Νταϊάν Κίτον.

Ο 89χρονος σκηνοθέτης είναι «συγκλονισμένος» από τον θάνατό της, σύμφωνα με το People.

«Είναι συγκλονισμένος, έκπληκτος και αναστατωμένος», δήλωσε μια πηγή στο μέσο ενημέρωσης.

«Τον κάνει να σκέφτεται τη δική του θνητότητα», συνέχισε η πηγή.