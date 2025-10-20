Βαθιά θλίψη απλώθηκε στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης το απόγευμα της Κυριακής (19/10), με την είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Κοσμά Φουντούκη. Ένας ηθοποιός με ξεχωριστό ταλέντο, σεμνότητα και εσωτερική δύναμη, που άφησε έντονο το αποτύπωμά του τόσο στην σκηνή όσο και στην οθόνη.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω των social media, με συναδέλφους και φίλους του εκλιπόντος να τον αποχαιρετούν με λόγια γεμάτα αγάπη, θαυμασμό και συγκίνηση.

Tην δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ο Κώστας Μπερικόπουλος φίλος και συνάδελφος του. Τον απαχαιρέτησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια:

«Στο καλό, μοναδικό πλάσμα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπερικόπουλος στην λεζάντα της ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την οποία και συνόδευσε με μια φωτογραφία του συναδέλφου του.

Ο Κοσμάς Φουντούκης είχε σημαντική παρουσία στο ελληνικό θέατρο, συμμετέχοντας σε πλήθος παραστάσεων, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από την εμβληματική αστυνομική σειρά «Κόκκινος Κύκλος» του Πάνου Κοκκινόπουλου.

Είχε επίσης ξεχωρίσει με την παρουσία του στον κινηματογράφο, με συμμετοχές στις ταινίες «Xenia», «J.A.C.E.» και «Ακροπόλ».

Συγκλονιστική η ανάρτηση της ηθοποιού Λένας Παπαληγούρα:

Ο Bob Wilson τον φώναζε «Κόσμος»… Στην αρχή, γιατί μπέρδευε λίγο το όνομά του. Μα αργότερα, κι αφού έμαθε πως τον λένε Κοσμά, συνέχισε να τον λέει έτσι, από επιλογή. Του άρεσε. Ίσως γιατί στα μάτια του Κοσμά, στη φινέτσα και στη σκηνική του γοητεία, έβλεπε πραγματικά τον κόσμο ολόκληρο.

Τώρα είναι κι οι δυο μαζί, κάπου στο σύμπαν, και χαζεύουν από ψηλά τον κόσμο μας.

Καλό ταξίδι, Kosmas Fontoukis… Λυπήθηκα πολύ».



Ο ηθοποιός Φαίδων Καστρής, βαθιά συγκινημένος, θυμήθηκε τη βαθιά ανθρώπινη σχέση που μοιράστηκαν:

«Αχ Κοσμά μου αγαπημένε… Γνωριζόμασταν μια ζωή. Ταξιδέψαμε μαζί την Αντιγόνη σε παγκόσμια περιοδεία το 2002–2003 και μετά και στον Ίωνα. Είχαμε εκείνη τη σπάνια επαφή, που δεν χρειάζεται λόγια, δεν χρειάζεται πολλά. Ήσουν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που θαύμαζα βαθιά και χαιρόμουν κάθε φορά που σε έβλεπα».



Η Φιλαρέτη Κομνηνού έγραψε με συγκίνηση:

«Κοσμά μου υπέροχε, αντίο… Σε αγαπούσα πολύ, ρε φίλε».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, πρόεδρος του ΣΕΗ, σημείωσε:

«Με λύπη διαβάζω από τον αγαπημένο συνάδελφο Κώστα Μπερικόπουλο ότι έφυγε ο αγαπημένος μας Κοσμάς Φουντούκης. Ένας τόσο ήσυχος, αθόρυβος, μα εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός…

Καλό σου ταξίδι, Κοσμά μου».

Ο Κοσμάς Φουντούκης φεύγει, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της τέχνης, αλλά και μια σπάνια παρακαταθήκη ήθους, ευγένειας και θεατρικής αλήθειας.

Αντίο, Κοσμά. Θα σε θυμόμαστε πάντα με φως.