Οι THNYX & NYX πήραν το μικρόφωνο και έβαλαν τις σκέψεις τους σε ρυθμό hip hop, γράφοντας ένα κομμάτι με δυνατό μήνυμα: να σταματήσει επιτέλους η χρήση των πυροτεχνημάτων.

Το τραγούδι «Silent Raid» δημιουργήθηκε για να στηρίξει την προσπάθεια της Ομοσπονδίας ΝΕΜΕΣΙΣ.

«Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για το κακό που προκαλούν τα βεγγαλικά — από τις καταστροφές στη φύση μέχρι τον τρόμο, τους τραυματισμούς και τις απώλειες τόσων ζώων που υποφέρουν σιωπηλά δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα. Ευχόμαστε σε όλους ένα 2025 γεμάτο φως, ουσιαστικές αλλαγές και σεβασμό στη ζωή».

Με εκτίμηση,

Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ

(Για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Αντι-Κυνήγι)

Δείτε το βίντεο: