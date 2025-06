Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου ετοίμασαν ένα πρόγραμμα για το καλοκαίρι, που είναι σίγουρο ότι θα κάνει πιο «Όμορφη τη ζωή μας» και το παρουσιάζουν στον πιο ωραίο κήπο της Αθήνας, τον Κήπο του Μεγάρου, την Παρασκευή 11 Ιουλίου, σε μια μαγική έναστρη συναυλία.

Τραγούδια σημαντικών Ελλήνων δημιουργών αλλά και επιλεγμένα γνωστά τραγούδια από τον ενιαίο μεσογειακό πολιτισμό, μελωδίες και ρυθμοί που συγκινούν και ξεσηκώνουν στο άκουσμά τους.

Το τυχερό αστέρι, ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας τα Χίλια Περιστέρια, La vita e bella, All alone am I, Puerto Rico, Της καληνύχτας τα φιλιά, Τα πιο ωραία λαϊκά, το Όνειρο απατηλό, Το πρώτο μου τριαντάφυλλο και Το τραγούδι του καιρού, είναι μερικά από τα πολλά τραγούδια που θα ερμηνεύσει ο Θοδωρής Βουτσικάκης σ’ αυτή τη συναυλία.

Τα καινούργια μας τραγούδια και εμείς μαζί με αυτά, είμαστε έτοιμοι, να δώσουμε από τώρα αυτό το καλοκαιρινό ραντεβού.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου

Μαζί του στη σκηνή πέντε κορυφαίοι σολίστες μουσικοί και η επταμελής ορχήστρα χάλκινων Bronza Banda.

Χρήστος Θεοδώρου – πιάνο , Νίκος Σκομόπουλος -τύμπανα , Κωνσταντίνος Σηφάκης – μπάσο, , Θάνος Σταυρίδης -ακορντεόν , Νίκος Σαμαράς μπουζούκι – μαντολίνο – τρομπέτα.

Μουσική επιμέλεια και ενορχηστρώσεις : Χρήστος Θεοδώρου

Ηχοληψία : Βασίλης Βακετατζής

Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & ΑΠΟΗΧΟΣ PRODUCTIONS E.E

Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025, 21:00

Κήπος του Μεγάρου

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Προπώληση: megaron.gr

(https://www.megaron.gr/event/to-proto-mou-triantafyllo-thodoris-voutsikakis-lina-nikolakopoulou/)