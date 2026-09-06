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Ο Θωμάς Ζάμπρας και ο Ανδρέας Πασπάτης παρουσιάζουν την stand-up comedy παράσταση «Ξεκινάμε και Βλέπουμε», την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο ανοιχτό Θέατρο Κολωνού, στην Αθήνα.

Η παράσταση, που συνδυάζει stand-up comedy, αυτοσαρκασμό και… μια ελαφρώς αμφιλεγόμενη αίσθηση αυτοπεποίθησης, επιστρέφει στη σκηνή, αυτή τη φορά κάτω από τον ανοιχτό ουρανό του Θεάτρου Κολωνού.

Η παράσταση που δεν ζήτησε απολύτως κανένας επιστρέφει!

Ο Θωμάς Ζάμπρας και ο Ανδρέας Πασπάτης, με αυτοπεποίθηση που κανένας δεν κατάλαβε γιατί έχουν, ανεβαίνουν στη σκηνή με υλικό που ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν αν δουλεύει.

Καινούρια αστεία μη περιμένετε. Ίσως όμως μια αίσθηση ετεροντροπής, την οποία με δικό σας ρίσκο θα κληθείτε να βιώσετε.

Σε κάθε περίπτωση, κάτι θα συμβεί. Ή και όχι.

Πληροφορίες παράστασης

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Θέατρο Κολωνού

Ιωαννίνων 82, Αθήνα

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:30

Έναρξη: 21:00

Εισιτήρια

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω του more.com και του δικτύου καταστημάτων του.

Γενική είσοδος: 13€

Ειδική τιμή εισιτηρίου θέασης: 10€

(ΑμεΑ / άνεργοι / φοιτητές / ειδικές κατηγορίες, με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας)

Ταμείο: 15€