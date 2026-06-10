Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη, την παράδοση και την ψυχή της Θράκης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στις 19:30, στο Café του Ιανού στην Αθήνα, με αφορμή την παρουσίαση του νέου δίσκου του κορυφαίου σολίστ και βιρτουόζου του μπουζουκιού Ευριπίδη Νικολίδη με τίτλο «Θράκη Μάνα Γη».

Το έργο αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι στις ρίζες, την ιστορία και τον πολιτισμό της Θρακικής γης, αναδεικνύοντας μέσα από τη μουσική τη βαθιά σύνδεση του ανθρώπου με τον τόπο και την παράδοσή του.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στον ΙΑΝΟ (Σταδίου 24, Αθήνα) και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού YouTube του Ιανού, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού να την παρακολουθήσει.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Σαμοθράκης και Σουφλίου.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τον πολιτιστικό πλούτο της Θράκης μέσα από τη μουσική, σε μια βραδιά όπου η παράδοση, η ιστορία και η καλλιτεχνική δημιουργία συνυπάρχουν αρμονικά.