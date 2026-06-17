Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Café του ΙΑΝΟΥ, στην καρδιά της Αθήνας, η παρουσίαση του νέου μουσικού έργου του κορυφαίου σολίστ και βιρτουόζου του μπουζουκιού Ευριπίδη Νικολίδη με τίτλο «Θράκη Μάνα Γη».

Φίλοι της μουσικής, εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και πολλοί Θρακιώτες από την Αθήνα και άλλες περιοχές της Ελλάδας, έδωσαν το παρών σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη, την παράδοση και την ψυχή της Θράκης.

Το έργο «Θράκη Μάνα Γη» αποτελεί ένα συγκινητικό μουσικό ταξίδι στις ρίζες, την ιστορία και τον πολιτισμό της Θρακικής γης, αναδεικνύοντας μέσα από τη μουσική τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με τον τόπο του, τις αξίες και τις παραδόσεις που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, του Θρακικού Κέντρου -Εταιρείας Θρακικών Μελετών και της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος (ΠΑΟΝΕ), γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο κύρος και συμβολισμό στην εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο μουσικό έργο του Ευριπίδη Νικολίδη, ενός γνήσιου Θρακιώτη δημιουργού που με τη δεξιοτεχνία, την ευαισθησία και την καλλιτεχνική του ταυτότητα μετατρέπει την ιστορική μνήμη σε μελωδία και την παράδοση σε σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του καναλιού YouTube του ΙΑΝΟΥ, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού να παρακολουθήσουν αυτή τη σημαντική πολιτιστική στιγμή.

Σε μια ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης και υπερηφάνειας για την πολιτιστική κληρονομιά της Θράκης, η βραδιά ανέδειξε τον πλούτο της παράδοσης, της ιστορίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αποδεικνύοντας ότι η Θράκη εξακολουθεί να εμπνέει, να δημιουργεί και να μεταδίδει διαχρονικά μηνύματα στις νεότερες γενιές.

Θερμά συγχαρητήρια στον Ευριπίδη Νικολίδη και σε όλους τους συντελεστές του έργου για αυτή τη σπουδαία πολιτιστική προσφορά.

Καλοτάξιδο το μουσικό έργο «Θράκη Μάνα Γη» και να συνεχίσει να ταξιδεύει, να συγκινεί και να κρατά ζωντανή την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα της Θράκης.