Ο τραγουδοποιός Φοίβος Δεληβοριάς, η σκηνοθέτιδα Ισαβέλλα Μαυράκη και ο συγγραφέας Ανδρόνικος Τζιβλέρης συναντούν τους δημιουργούς κόμικς Θανάση Πέτρου και Σπύρο Δερβενιώτη στο Πεδίον του Άρεως το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30 στη σκηνή Μίκης Θεοδωράκης, με αφορμή το best-seller graphic novel του έτους, «ΘΒ – Η γαλέρα της ζωής μου!»

Αυτή η συνάντηση θα εστιάσει στη ζωή και το έργο του «καλού μας ανθρώπου», Θανάση Βέγγου, και της μακράς καλλιτεχνικής πορείας του. Θα μας θυμίσει τον άνθρωπο που ανέλαβε τον ρόλο του πολυτεχνίτη και του ερημοσπίτη, του τρελού του λούνα παρκ, του φαλακρού πράκτωρος, του ατσίδα, έναν Βέγγο για όλες τις δουλειές, πάντα με ψυχή βαθιά. Όταν όλοι του έλεγαν πως «δεν είσαι σαν εμάς. Και δεν θα γίνεις ποτέ σαν εμάς!», εκείνος διάλεξε τον δύσβατο δρόμο της ανέλιξης και της αναγνώρισης.

«Ονειρέψου σαν παιδί, ζήσε σαν τρελός, αγάπα σαν άνθρωπος, μικρός ο κόσμος και εμείς περαστικοί» έλεγε, και με αυτό το graphic novel καλεί και εμάς να επιβιβαστούμε στο μεγάλο ταξίδι της ζωής του.

Ομιλητές: Φοίβος Δεληβοριάς (τραγουδοποιός), Σπύρος Δερβενιώτης (σκιτσογράφος) Ισαβέλλα Μαυράκη (σκηνοθέτρια), Θανάσης Πέτρου (σκιτσογράφος), Ανδρόνικος Τζιβλέρης (συγγραφέας).

Παρουσίαση

Σάββατο 13/09/2025

20:30-21:30

53η Έκθεση Βιβλίου – Πεδίον του Άρες