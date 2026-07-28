Τα τελευταία χρόνια, οι διαρροές προσωπικού και καλλιτεχνικού υλικού αποτελούν ένα ολοένα και συχνότερο φαινόμενο στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται η Αριάνα Γκράντε, η οποία προχώρησε σε νομικές ενέργειες εναντίον άγνωστων χάκερ. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός ισχυρίζεται ότι οι δράστες παραβίασαν τις συσκευές και τους προσωπικούς λογαριασμούς φωτογράφων και παραγωγών που συνεργάστηκαν στενά μαζί της, αποκτώντας πρόσβαση σε ακυκλοφόρητα τραγούδια, υλικό από ηχογραφήσεις και μουσικά βίντεο. Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας της πνευματικής δημιουργίας των καλλιτεχνών.

Η αγωγή, που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες σύμφωνα με το Variety, στοχεύει μια ομάδα ανώνυμων δραστών για απάτες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) και επιθέσεις hacking (παραβίαση ηλεκτρονικών συστημάτων), οι οποίες έχουν προκαλέσει «παράνομη και κατάφωρη κλοπή, διάδοση και εκμετάλλευση ακυκλοφόρητου περιεχομένου».

Η νομική ομάδα της Γκράντε σκιαγραφεί ένα μοτίβο παράνομης συμπεριφοράς, τονίζοντας ότι οι χάκερ, αφού υπέκλεψαν τα δεδομένα και το περιεχόμενο από τους συνεργάτες της, στη συνέχεια τα πούλησαν για «σημαντικά χρηματικά ποσά».

Η καλλιτέχνιδα μηνύει τους δράστες με σκοπό «να αποκαλύψει τις ταυτότητες αυτών των προς το παρόν άγνωστων και αδίστακτων ατόμων, προκειμένου να λογοδοτήσουν για την κατακριτέα συμπεριφορά τους». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της αγωγής, «είναι επιτακτική ανάγκη για την Αριάνα Γκράντε να διασφαλίσει, εκ μέρους της ίδιας και των άλλων, ότι τέτοια συμπεριφορά θα αποτραπεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό». Παράλληλα, στην αγωγή επισημαίνεται ότι έχουν σημειωθεί εκατοντάδες διαρροές από τότε που η ίδια έκανε το μουσικό της ντεμπούτο το 2011.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ