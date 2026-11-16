Πώς προσεγγίζει ένας ηθοποιός το μεγαλείο του Ιωάννη Καποδίστρια; Πώς μπορεί να τον ενσαρκώσει στο σανίδι; Αντέχει τις αλήθειες μιας αέναα αντιφατικής και άνισης Ελλάδας; Και τι δουλειά έχει επί σκηνής ο Ρήγας Βελεστινλής;

Μια παράσταση για τις διαχρονικές παθογένειες της χώρας μας, όπου τα όρια παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος είναι δυσδιάκριτα και όπου το πραγματικό με το φανταστικό συγχωνεύονται.

Δύο πρόσωπα επί σκηνής, ο ηθοποιός και ο Ρήγας, τα οποία ποτέ δεν έρχονται σε επαφή. Και ένα κοστούμι. Φαγωμένο, σαπισμένο από την Ιστορία: ο Κυβερνήτης που παρακολουθεί σαν άγαλμα και στοιχειώνει την επιθυμία του ηθοποιού. Τα σύμβολα της έναρξης και του τέλους της Επανάστασης και ο σύγχρονος άνθρωπος που επιχειρεί μια καλλιτεχνική καταβύθιση μήπως κατανοήσει την ίδια του την πατρίδα. Υπάρχει όμως κλειδί για τη Θυρίδα; Κι αν την ανοίξεις πού θα βρεθείς;

Συντελεστές :

Κείμενο / σκηνοθεσία: Σοφία Διονυσοπούλου

Σκηνικά / κοστούμια: Μπιάνκα Νικολαρεΐζη

Σχεδιασμός φωτισμών: Παναγιώτης Μανούσης:

Μουσική επιμέλεια: Μαρίνα Μέντζου

Επιμέλεια κίνησης: Διονύσης Νικολόπουλος

Βίντεο παράστασης: Ακριβή Κόλλια

Φωτογραφίες: Δημήτρης Γερακίτης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Δέσποινα Σαραφείδου, Σοφία Διονυσοπούλου

Θέατρο Φούρνος

Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα 11472 – τηλ 210 6460748

Από 7 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.15.

Τιμή εισιτηρίου 15, μειωμένο 10.

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/thyrida-1821/

Διάρκεια έργου 55’