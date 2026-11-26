Κυκλοφορεί το νέο ιστορικό βιβλίο του Ηλία Κοτρίδη «Θυσία – Λόφος Λουτρών, Ύψωμα 652».

Απρίλιος 1941. Στα νώτα του Ρούπελ, από τις 7 ως τις 10 του μήνα, τα 41ο και 91ο Συντάγματα δίνουν μια μάχη που η μνήμη την άφησε στο περιθώριο. Ένα ύψωμα. Ένας αριθμός: 652. Χώμα, πέτρα, καπνός. Οι άνδρες πολεμούν με ηρωισμό. Με πείσμα που δεν λυγίζει στην κόπωση. Με αυτοθυσία που δεν ζητά χειροκρότημα.

Όμως ο κακός συντονισμός βαραίνει. Οι διαταγές φτάνουν αργά. Ή φτάνουν στραβά. Η ολιγωρία της τοπικής διοίκησης αφήνει κάθε αντεπίθεση να γίνει άσκοπη αιματοχυσία. Κι εκείνοι προχωρούν. Προχωρούν γιατί δεν τους σπρώχνει ο φόβος, αλλά η συνείδηση. Γιατί το καθήκον δεν είναι παρά η σκιά της πίστης τους.

83 άνδρες. 83 ονόματα. 83 ζωές που έσβησαν σε ένα ύψωμα. Πολέμησαν για τη νίκη• πολέμησαν επειδή το επέβαλε πρώτα η συνείδησή τους και ύστερα το καθήκον. Και όταν έπεσαν, η διοίκηση δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να δώσει νόημα στον θάνατό τους.

Το βιβλίο αυτό είναι φόρος τιμής στους ήρωες που έδωσαν τα πάντα. Είναι όμως και κατάθεση ευθύνης για την αδικία που τους βρήκε. Είναι μια προσπάθεια να ακουστούν επιτέλους τα ονόματά τους. Να μετρηθούν οι ζωές τους όχι ως αριθμοί, αλλά ως άνθρωποι. Να ειπωθεί καθαρά αυτό που η επίσημη αφήγηση άφησε στη σκιά.

Μέσα από τη μάχη, τις αποφάσεις και τις σιωπές εκείνων των ημερών, η ιστορία τους, επιτέλους, α π ο κ α θ ί σ τ α τ α ι.

Για πληροφορίες αγοράς: Ηλίας Λ. Κοτρίδης Τηλ. 6944148026 και email kotridisilias@hotmail.gr