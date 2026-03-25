Τα λόγια του Διονύση Σαββόπουλου πριν από πέντε χρόνια για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.

«Μια μόδα σήμερα είναι η απομυθοποίηση. Είναι ο νέος ναρκισσισμός. Σου λένε καμαρωτά-καμαρωτά ότι ο Παπαφλέσσας ήταν στα λεφτά απατεώνας ή ότι ο Καραϊσκάκης ήταν δίγαμος. Στο λένε θριαμβευτικά σαν να σου αποκαλύπτουν την υπέρτατη αλήθεια.

Μα ακόμη κι αν είναι έτσι, η ουσία δεν αλλάζει. Οι αγωνιστές του ’21 ήταν άνθρωποι τραχείς, αλλά σε μια δεδομένη στιγμή, όλοι τους, έγιναν πλάσματα θυσιαστικά. Και δέχτηκαν να πεθάνουν για κάτι που το θεωρούσαν ανώτερο […]

Στην επέτειο αυτή γιορτάζουμε τους εαυτούς μας στις υψηλές στιγμές μας. Όχι από εξιδανίκευση. Όχι για λόγους ρομαντικούς. Αλλά γιατί οι υψηλές στιγμές του ελληνικού μας βίου είναι το μόνο που μπορεί να μάς σώσει από τις μαύρες μας μικρότητες που πάντα θα υπάρχουν.

Κι αν θέλω να μείνει κάποιο αποτύπωμα είναι το εξής: είμαστε μέσα σε μια πορεία κτηνώδη, συναρπαστική ταυτόχρονα, που συνεχίζεται μέχρι να φτάσουμε σε μια Πολιτεία δίκαιη, γενναία και καλαίσθητη. Είμαστε οι Έλληνες, συνεχίζουμε», είπε τότε ο σπουδαίος τραγουδοποιός.