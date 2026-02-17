Στην είδηση του θανάτου της διακεκριμένης ιστορικού και πανεπιστημιακού Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ αναφέρονται Μέσα Ενημέρωσης σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στη Γαλλία.

Πιο αναλυτικά, η εφημερίδα LE FIGARO, σε δημοσίευμά της με τίτλο «Η μεγάλη Γαλλοελληνίδα ιστορικός και βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών», επισημαίνει ότι η σπουδαία Γαλλοελληνίδα ιστορικός Ελένη ήταν ειδική στις βυζαντινές σπουδές και η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη διεύθυνση του περίφημου Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

«Το πολυσχιδές και ευρέως μεταφρασμένο συγγραφικό της έργο παραμένει σημείο αναφοράς για τη Βυζαντινολογία, καθώς και για τη μελέτη των σχέσεων της Ελλάδας με την Ευρώπη και τη Μεσόγειο», υπογραμμίζοντας ότι γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926 από γονείς καταγόμενους από τη Μικρά Ασία και ότι ανέπτυξε από νεαρή ηλικία πάθος για την Ιστορία.

«Το προσφυγικό της παρελθόν και η οικογενειακή της διαδρομή διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εν λόγω επιλογή. Μετά τη συμμετοχή της στην Αντίσταση κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1953 μετέβη στη Γαλλία. Στο Παρίσι γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, Ζακ Αρβελέρ (1918-2010), αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη, τη Μαρί-Ελέν. Το 1955 εντάχθηκε ως ερευνήτρια στο Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), όπου αργότερα προήχθη σε Διευθύντρια Ερευνών. Το 1967 αποχώρησε από το CNRS για να αναλάβει καθήκοντα Καθηγήτριας στη Σορβόννη. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα -στα 700 χρόνια ιστορίας του γαλλικού Ιδρύματος- που κατέλαβε τα ανώτατα διοικητικά αξιώματα: Διευθύντρια Τμήματος, Πρόεδρος Πανεπιστημίου και Πρύτανης», αναφέρει η Le Figaro.

Στη συνέχεια επισημαίνεται ότι, το 1982, ο σοσιαλιστής Πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Μιτεράν, τη διόρισε Πρύτανη της Ακαδημίας των Παρισίων και Καγκελάριο των Πανεπιστημίων του Παρισιού.

«Για την ιστορικό, το Βυζάντιο δεν αποτελούσε απλώς ένα αντικείμενο μελέτης, αλλά ένα γνήσιο εργαστήριο πολιτικής σκέψης, κοινωνικής οργάνωσης και πολιτισμικής συνέχειας. Η επιρροή της στους ευρωπαϊκούς πανεπιστημιακούς θεσμούς υπήρξε καθοριστική, αναφέρει η εφημερίδα, επισημαίνοντας ότι συναναστράφηκε καλλιτέχνες και διανοουμένους όπως η Σιμόν ντε Μποβουάρ, ο Λουί Αραγκόν, ο Πάμπλο Πικάσο και η Φρανσουάζ Σαγκάν.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και δημοσίευμα στην εφημερίδα LE MONDE, με τίτλο «Η μεγάλη βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ απεβίωσε», όπως και στην ιστοσελίδα του RADIO FRANCE INTERNATIONALE, με τίτλο «Θάνατος της Γαλλοελληνίδας ιστορικού Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, της πρώτης γυναίκας που διετέλεσε επικεφαλής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης».