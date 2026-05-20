Παρότι οι περισσότερες μεγάλες εορτές της Εκκλησίας ολοκληρώνονται λειτουργικά την όγδοη ημέρα τους, η Απόδοση του Πάσχα κατέχει ξεχωριστή θέση, καθώς εορτάζεται την 39η ημέρα μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Αποτελεί την επίσημη ολοκλήρωση της πασχαλινής περιόδου, η οποία διαρκεί συνολικά τριάντα εννέα ημέρες, και τιμάται από την Εκκλησία την παραμονή της Αναλήψεως, δηλαδή την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Τυφλού (20 Μαΐου).

Λαογραφικά στοιχεία

Οι πιστοί που τηρούν με ευλάβεια τις πασχαλινές παραδόσεις αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία και στην Απόδοση του Πάσχα. Από τον εσπερινό της παραμονής αποφεύγουν τις εργασίες και ανάβουν το ιδιαίτερο καντήλι του σπιτιού, ως σημείο τιμής και ευλογίας.

Την ημέρα της Αποδόσεως, που είναι και η παραμονή της Αναλήψεως, ακούγεται για τελευταία φορά το χαρμόσυνο «Χριστός Ανέστη». Οι νοικοκυρές βάφουν ή καταναλώνουν τα τελευταία κόκκινα αυγά, ενώ σε ορισμένες περιοχές διατηρείται το έθιμο να καίνε τα δαφνόφυλλα που είχαν απομείνει από το «Ανάστα ο Θεός» του Μεγάλου Σαββάτου και να πηδούν πάνω από τη φωτιά, ως συμβολική πράξη για καλοτυχία και ευλογία στη νέα περίοδο.