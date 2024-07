Ο Τιμ Ρόμπινς καταδίκασε τις θεωρίες συνωμοσίας που κάνουν παραλληλισμούς μεταξύ της ταινίας του «Bob Roberts» και της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, ηθοποιός και παραγωγός έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στο πολιτικό δράμα του 1992 «Bob Roberts» το οποίο ακολουθεί έναν συντηρητικό πολιτικό που διεκδικεί μια θέση στη Γερουσία των ΗΠΑ στην Πενσυλβάνια, καθώς σκηνοθετεί μια αποτυχημένη απόπειρα κατά της ζωής του για να αυξήσει τη δημοτικότητά του ώστε να κερδίσει τις εκλογές.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε σε ένοπλο επεισόδιο στην προεκλογική του συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, για το οποίο όσοι υιοθετούν θεωρίες συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονται ότι έχει σκηνοθετηθεί – όπως και στην ταινία του Ρόμπινς.

To anyone drawing a parallel between my film Bob Roberts and the attempted assassination of Trump, let’s be clear. What happened yesterday was a real attempt on a presidential candidate’s life.

Those that are denying the assassination attempt was real are truly in a deranged…

— Tim Robbins (@TimRobbins1) July 14, 2024

