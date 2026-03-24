Η αξιόλογη χορογράφος Αλίκη Καζούρη, με μια αδιάλειπτη πορεία 40 ετών στον καλλιτεχνικό χώρο, υπογράφει τη χορογραφία της παράστασης «Time», σε σκηνοθεσία Μάκη Φάρου. Το έργο παρουσιάζεται από την Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης «Χορευτές» και αποτελεί το τρίτο μέρος μιας τριλογίας που διερευνά βασικές έννοιες του χορού αλλά και της ίδιας της ζωής, μετά τα «Distortion» και «Gravity». Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 24 έως τις 29 Μαρτίου στο Θέατρο Τόπος Αλλού.

Μιλώντας στη Ζούγκλα, η Αλίκη Καζούρη εξηγεί πως ο χρόνος υπήρξε μια φυσική και αναπόφευκτη επιλογή για την ολοκλήρωση αυτής της τριλογίας. Όπως αναφέρει, πρόκειται για ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία τόσο της κίνησης όσο και της ανθρώπινης ύπαρξης, κάτι που δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια καλλιτεχνική αναζήτηση.

Η ίδια δεν επιχειρεί να «εξηγήσει» τον χρόνο μέσα από την παράσταση, αλλά να δημιουργήσει εικόνες και καταστάσεις με τις οποίες ο θεατής μπορεί να ταυτιστεί. Μέσα από τη σκηνική δράση, αναδύονται έννοιες όπως η διάρκεια, η ταχύτητα, το παρελθόν και το μέλλον, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να συνειδητοποιήσει βιωματικά όσα συχνά θεωρεί δεδομένα.

Στην παράσταση, ο χρόνος δεν σταματά ποτέ – όπως άλλωστε και στην πραγματικότητα. Ωστόσο, ο χορός, όπως και ο κινηματογράφος, μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της παύσης ή της επανάληψης, δίνοντας την αίσθηση ότι μια στιγμή μπορεί να βιωθεί εκ νέου ή ακόμη και να μεταβληθεί.

Ξεχωριστή θέση στην καρδιά της καλλιτέχνιδας κατέχει η σκηνή της επιστροφής στο παρελθόν. Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια λυτρωτική εμπειρία, όπου ο ερμηνευτής «υποδύεται αυτό που δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί», αγγίζοντας τη βαθύτερη επιθυμία του ανθρώπου να ανατρέψει τον χρόνο.

Το «Time» σηματοδοτεί για την ίδια το κλείσιμο ενός σημαντικού κύκλου – όχι μόνο σε επίπεδο έρευνας και ομαδικής δουλειάς, αλλά και ως μια ουσιαστική καλλιτεχνική ολοκλήρωση.

Κατά τη διάρκεια των προβών, η αίσθηση του χρόνου μεταβαλλόταν συχνά, επηρεαζόμενη από τη σωματική κόπωση, αλλά και από την ψυχική κατάσταση – τις σκέψεις, την ανάγκη για επιτάχυνση ή επιβράδυνση, τη διάθεση για μνήμη ή λήθη.

Η επιθυμία της για το κοινό είναι απλή αλλά ουσιαστική: να αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα σε όσα βλέπει επί σκηνής και να χαμογελάσει μέσα από αυτή την αναγνώριση. Όπως τονίζει, η παράσταση δεν προσφέρει απαντήσεις ή λύσεις, ο χρόνος παραμένει αδιαπραγμάτευτος.

Η προσωπική της σχέση με τον χρόνο είναι βαθιά ενσωματωμένη στο έργο. Περιγράφει τη ζωή ενός χορευτή ως μια καθημερινή μάχη με τη φθορά και την ανάγκη να «προλάβει» – να καθυστερήσει για λίγο ακόμη την πτώση, να μείνει για μια στιγμή παραπάνω στον αέρα, να νικήσει τη βαρύτητα.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, παραδέχεται πως την απασχολούν πολλές έννοιες, ιδιαίτερα έπειτα από αυτή τη διαδικασία εμβάθυνσης στα στοιχειώδη. Δεν αποκλείει το επόμενο έργο της να σχετίζεται με την ίδια την εξέλιξη του είδους.

Παράλληλα, αναγνωρίζει πως πλησιάζει για την ίδια μια περίοδος αποστασιοποίησης από την αδιάκοπη δραστηριότητα των τελευταίων δεκαετιών. Πρόκειται, όπως λέει, για μια συνειδητή επιλογή – να παραδώσει τη σκυτάλη στους νεότερους καλλιτέχνες, όπως θεωρεί ότι οφείλει.

Πότε αρχίσατε να σκέφτεστε τον χρόνο ως θέμα για μια παράσταση; Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή που προέκυψε αυτή η ιδέα;

Για μας ο χρόνος είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της κίνησης αλλά και συνολικά της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί τριλογία για αυτά τα στοιχεία χωρίς τον χρόνο, ύστερα από το Distortion και το Gravity.

Ο χρόνος είναι κάτι που όλοι νιώθουμε αλλά δύσκολα εξηγούμε. Πώς προσπαθήσατε να τον κάνετε κίνηση στη σκηνή;

Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως δεν εξηγούμε τίποτα, δημιουργούμε καταστάσεις και εικόνες με τις οποίες ελπίζουμε να ταυτιστεί ο θεατής, να συνειδητοποιήσει προφανή δεδομένα σε σχέση με τις διάρκειες την ταχύτητα το παρελθόν και το μέλλον.

Στην καθημερινότητα μας λέμε συχνά «δεν έχω χρόνο». Στην παράσταση τι συμβαίνει με τον χρόνο; Χάνεται, απλώνεται ή σταματά;

Ο χρόνος προφανώς δε σταματά ποτέ. Ο χορός επιχειρεί να δώσει συχνά αυτή την αίσθηση όπως άλλωστε και ο κινηματογράφος, όπως επίσης και την αίσθηση ότι ξαναζείς μια στιγμή, ότι έχεις τη δυνατότητα να παρέμβεις στη διάρκεια μιας μέρας…

Υπάρχει κάποια στιγμή μέσα στο έργο που για εσάς συμπυκνώνει όλη την ιδέα του «Time»;

Πολλές στιγμές είναι αυτές αλλά αγαπώ ιδιαίτερα τη στιγμή της επιστροφής στο παρελθόν. Είναι αυτή η αίσθηση του υποδύομαι αυτό που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Είναι λυτρωτική αίσθηση!

Το «Time» κλείνει μια τριλογία μετά τα «Distortion» και «Gravity». Νιώθετε ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος για εσάς;

Είναι το κλείσιμο ενός κύκλου, όχι μόνο έρευνας και ομαδικής δουλειάς, αλλά πιστεύω ότι ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό καλλιτεχνικά στάδιο για μένα.

Τι ανακαλύψατε για τον χρόνο δουλεύοντας αυτή την παράσταση που ίσως δεν είχατε σκεφτεί πριν;

Λέω πως τίποτα δεν είναι άσχετο από το χρόνο, ούτε οι σκέψεις ούτε τα συναισθήματα ούτε οι πράξεις φυσικά. Αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει είναι πόσο άμεσα συνδέεται με το χώρο, τα αντικείμενα, τις τοποθεσίες!

Υπήρξαν στιγμές στις πρόβες που νιώσατε πραγματικά ότι ο χρόνος αλλάζει ρυθμό;

Ο πιο βασικός λόγος να αλλάξει η ροή του ρυθμού, να αλλάξει η ταχύτητα και η ενέργεια του χρόνου είναι φυσικά η σωματική κούραση, αλλά και οι σκέψεις που σε κάνουν να πας πιο γρήγορα ή πιο αργά, η ανάγκη να ξεχάσεις ή να θυμηθείς, η πρόθεση ή η αποφυγή της.

Τι θα θέλατε να αισθανθεί ένας θεατής βλέποντας το «Time»;

Θα ήθελα να χαμογελά σε κάθε στιγμή που τον κάνει να σκέφτεται πόσο πολύ τον αφορά αυτό που βλέπει, πως το έχει ζήσει κι ο ίδιος. Έτσι κι αλλιώς λύσεις δεν προσφέρουμε, αναιρέσεις δεν προσφέρουμε, ο χρόνος είναι αδιαπραγμάτευτος στην ουσία του.

Υπάρχει κάτι από τη δική σας προσωπική σχέση με τον χρόνο μέσα σε αυτή την παράσταση;

Τα πάντα! Η ζωή ενός χορευτή/μιας χορεύτριας είναι μια καθημερινή μάχη με το χρόνο, με τη φθορά, με την αίσθηση “ να προλάβω”, να μην αργήσω, να μείνω λίγο παραπάνω στον αέρα να νικήσω τη βαρύτητα για μια στιγμή ακόμα.

Έπειτα από αυτή την τριλογία, υπάρχει κάποια έννοια που ήδη σας απασχολεί για το επόμενο έργο;

Είναι πολλά αυτά που με απασχολούν, έχοντας μπει σε αυτή τη διαδικασία του στοιχειώδους και της εμβάθυνσης του μπορεί το επόμενο θέμα μου να είναι το δεδομένο της εξέλιξης του είδους…

Τι ονειρεύεστε για την προσωπική σας ζωή καθώς και για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι πλησιάζει για μένα η στιγμή της αποστασιοποίησης από την ασταμάτητη δραστηριοποίηση των τελευταίων 40 χρόνων! Είναι κι αυτό μια απόφαση να παραδίδεις το βήμα στους νέους όπως οφείλεις άλλωστε!

Info:

Χορεύουν: Άγγελος Αντωνάκος, Νίκος Καλύβας, Λουκία Κονιδάρη, Ελένη Ρόμπερτς Καζούρη, Μαρία Φουντούλη, Τιτή Αντωνοπούλου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

24,25,26,27,28 & 29 Μαρτίου 2026 στις 21:15

Θέατρο Τόπος Αλλού

Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων Κυψέλη

Λίγα λόγια για την Αλίκη Καζούρη

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και χορό στο Κέντρο Κλασικού Μπαλέτου του Λεωνίδα Ντε Πιαν, στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Ως χορεύτρια έχει συνεργαστεί με τις ομάδες: “Κέντρο Κλασικού Μπαλέτου” Ντε Πιαν-Κάμμερ, “Ομάδα Σύγχρονου Χορού” Χάρης Μανταφούνης, ‘’Μήλα’’ Νανά Βάχλα, “Ροές” Σοφία Σπυράτου, “Λάθος Κίνηση” Κωνσταντίνος Μίχος, “Sine qua non”, “Ελληνικό Χορόδραμα” Ραλλού Μάνου, Ομάδα χορού Νατάσσας Αβρά. Το 1993 ίδρυσε την ομάδα «ΧΟΡΕΥΤΕΣ» με την Μαρία Ανθυμίδου και το Μιχάλη Ναλμπάντη, για την οποία έχει χορογραφήσει 20 παραγωγές.

Ως χορογράφος έχει δουλέψει με τις Ροές, το Ελληνικό Χορόδραμα, το δίκτυο Not For Sale, τους ΧΟΡΕΥΤΕΣ και σε θεατρικές παραγωγές των: Κ.Θ.Β.Ε, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, Πάτρας, Αγρινίου, Σερρών και πολλά χρόνια στο ελεύθερο θέατρο.Ως καθηγήτρια έχει συνεργαστεί με τη Σχολή Ντε Πιαν, την Compagnie des Synadelphes (Γαλλία),τη Χοροκίνηση, το studio Dance.c.ce.,το Fixdance studio, το Baile be barrio και δίνει σεμινάρια στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Τα τελευταία 33 χρόνια διδάσκει σύγχρονο χορό, μεθοδολογία και χορογραφία στην Επαγγελματική Σχολή Χορού «Ραλλού Μάνου» (από το 2023 μετονομάστηκε σε Σχολή Μοραγέμου), στην οποία είναι διευθύντρια σπουδών.