Το έργο «Time» από την Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης «Χορευτές» είναι το τρίτο μέρος της τριλογίας που αφορά τις πιο βασικές έννοιες του χορού αλλά και της ίδιας της ζωής, όπως το «Distortion» και το «Gravity» που προηγήθηκαν. Έννοιες που συνδέονται και αλληλεπιδρούν μέσα σε κάθε πράξη. Η βαρύτητα επηρεάζει την ταχύτητα κίνησης των ανθρώπινων σωμάτων, την αντίληψη και το άγγιγμα των πραγμάτων, είναι καθοριστική ιδιότητα του ατόμου, χαρακτηρίζει τις πράξεις και τις αποφάσεις μας.

Η βραδύτητα παραμορφώνει την αντίληψη της συνέχειας του χρόνου και της αδιάκοπης ροής. Με το πέρασμα του χρόνου έρχεται η φθορά και η αλλαγή της μορφής των πραγμάτων, των σωμάτων και των σχέσεων. Οι πεποιθήσεις, οι ιδεολογίες μας, κάθε φίλτρο μέσα από το οποίο βλέπουμε παραμορφώνει την πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα των πράξεων μας και η τριβή με τον χρόνο αλλοτριώνουν και αποδυναμώνουν τις προθέσεις μας. Όμως ο χρόνος είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό της ύπαρξής μας. Η έννοια της στιγμής, που ελαχιστοποιείται, ή παίρνει τεράστιες διαστάσεις, και πάλλεται ανάμεσα στο μόλις τώρα, το λίγο πριν και το αμέσως μετά, που έχουμε τη δυνατότητα να το αντιληφθούμε σαν ένα παλμό, έρχεται σε διαλεκτική σχέση, θα μπορούσαμε να πούμε, με την έννοια της διάρκειας και την έννοια του βιώματος.

Το «Time» παρουσιάζεται για 6 παραστάσεις, από 24 έως 29 Μαρτίου 2026 στις 21:15 στο Θέατρο Τόπος Αλλού, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

Διάρκεια 50’

Συντελεστές:

Χορογραφία: Αλίκη Καζούρη

Βοηθός Χορογράφου: Χρυσάνθη Φύτιζα

Μουσική: Στάθης Ιωάννου

Σκηνοθεσία: Μάκης Φάρος

Σκηνικά- Κοστούμια: Ευδοκία Βεροπούλου

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Γραφείο τύπου: Ράνια Παπαδοπούλου, BlueRosebudProductions ΑΜΚΕ

Παραγωγή: Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης «ΧΟΡΕΥΤΕΣ»

Χορεύουν: Άγγελος Αντωνάκος, Νίκος Καλύβας, Λουκία Κονιδάρη, Ελένη Ρόμπερτς Καζούρη, Μαρία Φουντούλη, Τιτή Αντωνοπούλου

Η παραγωγή πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

24,25,26,27,28 & 29 Μαρτίου 2026 στις 21:15

Εισιτήρια:

15€ (κανονικό), 12€ (μειωμένο),

Προσφορά προπώλησης (για αγορές έως 15/3): 12€

Linkπροπώλησης:https://www.more.com/gr-el/tickets/dance/time-omada-xoreutes/

Θέατρο Τόπος Αλλού

Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων Κυψέλη

Λίγα λόγια για την Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης «Χορευτές»

Η Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης «ΧΟΡΕΥΤΕΣ» ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1993 από την Μαρία Ανθυμίδου, την Αλίκη Καζούρη και τον Μιχάλη Ναλμπάντη, στην Αθήνα, μετά από πολύχρονη συνεργασία. Η ομάδα είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία, που επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού από το έτος της ίδρυσής της ως και το 2008, καθώς και το 2021, έχει επιχορηγηθεί με πέντε ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει ολοκληρώσει πολλές συμπαραγωγές, όπως με το Δήμο Ροδίων, το Ίδρυμα Αβέρωφ, την ομάδα Αμφίδρομο στη Λευκωσία, το BIOS κ.α. Μέχρι σήμερα η ομάδα έχει παρουσιάσει 35 παραγωγές και έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 500 παραστάσεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική και την Λατινική Αμερική. Οι «ΧΟΡΕΥΤΕΣ» έχουν συνεργαστεί με ένα πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων χορευτών, μουσικών και εικαστικών, με διεθνείς χορογράφους, όπως ο JamesLepore, oEnzoCosimi, oVicenteSaez, oJeremyNelson και ο KurtKoegel. Έχουν διοργανώσει δυο multimedia φεστιβάλ στην Αθήνα, σεμινάρια σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και διαλέξεις σε συνεργασία με Ελληνικά και Διεθνή Πανεπιστήμια. Στόχος της ομάδας είναι να δίνει το “παρών” στην ελληνική χορευτική ζωή, με ένα σχήμα που συνεχώς προσκαλεί κοντά του νέους.

Αλίκη Καζούρη

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και χορό στο Κέντρο Κλασικού Μπαλέτου του Λεωνίδα Ντε Πιαν, στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Ως χορεύτρια έχει συνεργαστεί με τις ομάδες: “Κέντρο Κλασικού Μπαλέτου” Ντε Πιαν-Κάμμερ, “Ομάδα Σύγχρονου Χορού” Χάρης Μανταφούνης, ‘’Μήλα’’ Νανά Βάχλα, “Ροές” Σοφία Σπυράτου, “Λάθος Κίνηση” Κωνσταντίνος Μίχος, “Sine qua non”, “Ελληνικό Χορόδραμα” Ραλλού Μάνου, Ομάδα χορού Νατάσσας Αβρά. Το 1993 ίδρυσε την ομάδα «ΧΟΡΕΥΤΕΣ» με την Μαρία Ανθυμίδου και το Μιχάλη Ναλμπάντη, για την οποία έχει χορογραφήσει 20 παραγωγές.

Ως χορογράφος έχει δουλέψει με τις Ροές, το Ελληνικό Χορόδραμα, το δίκτυο Not For Sale, τους ΧΟΡΕΥΤΕΣ και σε θεατρικές παραγωγές των: Κ.Θ.Β.Ε, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, Πάτρας, Αγρινίου, Σερρών και πολλά χρόνια στο ελεύθερο θέατρο.Ως καθηγήτρια έχει συνεργαστεί με τη Σχολή Ντε Πιαν, την Compagnie des Synadelphes (Γαλλία),τη Χοροκίνηση, το studio Dance.c.ce.,το Fixdance studio, το Baile be barrio και δίνει σεμινάρια στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Τα τελευταία 33 χρόνια διδάσκει σύγχρονο χορό, μεθοδολογία και χορογραφία στην Επαγγελματική Σχολή Χορού «Ραλλού Μάνου» (από το 2023 μετονομάστηκε σε Σχολή Μοραγέμου), στην οποία είναι διευθύντρια σπουδών.