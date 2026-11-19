Μεγάλη επιτυχία σημείωσε χθες, 18 Νοεμβρίου 2026, στο Παρίσι το Greek Sale του οίκου Bonhams, σε συνεργασία με την Art Expertise, συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία των τελευταίων ετών. Το ιστορικό έργο του Αλέξη Ακριθάκη τετραπλασίασε την αρχική του εκτίμηση και, ξεπερνώντας τις €510.000, αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο ακριβά ελληνικά έργα του 20ού αιώνα.

Σε ανάλογα υψηλά επίπεδα κινήθηκαν οι δύο θαλασσογραφίες του Βολανάκη, με €436.000 και €218.000 αντίστοιχα, καθώς και ο περίφημος «Ευαγγελισμός» του Παρθένη, που έφτασε τις €321.000. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο «Φάρος της Μασσαλίας» του Περικλή Πανταζή, αγγίζοντας τις €129.000.

Ο συνολικός τζίρος ξεπέρασε τα 3.850.000 ευρώ, με το 76% των έργων να πωλείται και το ποσοστό επί της αξίας (by value) να φτάνει το 99%.

Όπως σημείωσε η διευθύντρια της Art Expertise, Τερψιχόρη Αγγελοπούλου: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και τον παλμό της δημοπρασίας. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η διαχρονική εμπιστοσύνη των συλλεκτών μας, αλλά και η ενέργεια που φέρνουν οι νέοι αγοραστές. Ο επιτυχημένος αυτός συνδυασμός δείχνει ότι η αγορά της ελληνικής τέχνης πατάει γερά και είμαστε υπερήφανοι που εδώ και 25 χρόνια συμβάλλουμε στην ανάπτυξή της».