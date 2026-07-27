Τη Μαρία Φαραντούρη, «μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία», τίμησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με αφορμή την πεντηκοστή δεύτερη επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στις 24 Ιουλίου του 1974. «Κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967-1974), η Μαρία Φαραντούρη έθεσε την τέχνη και τη φωνή της στην υπηρεσία της δημοκρατίας και της ελευθερίας, μεταφέροντας σε ολόκληρο τον κόσμο το μήνυμα αντίστασης του ελληνικού λαού και αναδεικνύοντας, μέσα από το έργο της, τη δύναμη του πολιτισμού απέναντι στην καταπίεση» αναφερόταν σε ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης για την απονομή της τιμητικής διάκρισης, που έγινε κατά τη διάρκεια μουσικής εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή της Δημοκρατίας». Η εμβληματική καλλιτέχνις ερμήνευσε τραγούδια του αγώνα κατά της Χούντας μεγάλων Ελλήνων συνθετών.

Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έκθεση φωτογραφίας από το Φωτογραφικό Αρχείο του Βασίλη Μποζίκη, η οποία παρουσιάζει ιστορικά στιγμιότυπα και πρόσωπα της περιόδου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής παρακαταθήκης και στην ανάδειξη της σημασίας της Δημοκρατίας για τις επόμενες γενιές.

«Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Γιορτή Δημοκρατίας του Δήμου Θεσσαλονίκης μάς έφερε κοντά μέσα από τη μουσική, την ιστορική μνήμη και τη συλλογική ευθύνη. Τιμήσαμε τους αγωνιστές της αντιδικτατορικής δράσης, όλους εκείνους που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εξορίστηκαν υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Δημοκρατία αποτελεί μια πολύτιμη ανθρώπινη κατάκτηση. Απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, συνέπεια, αξιοπιστία και ενεργή συμμετοχή. Απαιτεί να ενώνουμε την κοινωνία και να προστατεύουμε καθημερινά το κράτος Δικαίου και τις ελευθερίες μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τη Μαρία Φαραντούρη, όλους τους καλλιτέχνες και τους συντελεστές που συνέβαλαν σε αυτήν την ξεχωριστή βραδιά, καθώς και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για την άρτια διοργάνωση» υπογραμμίζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ