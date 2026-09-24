Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά απονέμει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στον σπουδαίο δημιουργό Νίκο Γραμματικό, έναν από τους πιο αγαπημένους Έλληνες σκηνοθέτες και σεναριογράφους.

Η 67η διοργάνωση (5 έως 15 Νοεμβρίου) θα πραγματοποιήσει μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του Νίκου Γραμματικού, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου και οι μικρού μήκους ταινίες του. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τον ακούσει σε ανοιχτή συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας θα μοιραστεί τη δημιουργική του διαδικασία.

Παράλληλα, με όρους καθολικής προσβασιμότητας θα προβληθούν οι ταινίες «Απόντες», μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, η οποία συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια, και «Νυχτολούλουδα».

Επιπλέον, η ειδική έκδοση του Φεστιβάλ «Πρώτο Πλάνο» θα είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γραμματικό και θα περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μια μεγάλη συνέντευξη και πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο και το έργο του. Πολύτιμος συνεργάτης σε αυτό το τεύχος θα είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, συν-σεναριογράφος σε πολλές από τις ταινίες του Νίκου Γραμματικού, ο οποίος θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει με τον δικό του τρόπο στο αφιέρωμα.

«Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παίχτηκε η πρώτη μου ταινία και όλες οι επόμενες. Εκεί πήρα και το πρώτο μου βραβείο και εκεί το κοινό πάντα με αγκάλιαζε. Χαίρομαι πολύ που θα το συναντήσω ξανά», αναφέρει ο Νίκος Γραμματικός, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την τιμή που του κάνει το 67ο ΦΚΘ.

«Σπάνια ένας δημιουργός αφήνει τόσο ισχυρό αποτύπωμα, όχι μόνο στον χώρο του, το ελληνικό σινεμά, αλλά και στη συλλογική μνήμη. Οι ταινίες του είναι θαρραλέες, γεμάτες υπαρξιακή αλήθεια και πραγματικό νοιάξιμο για τον άνθρωπο, το φως και το σκοτάδι του, όσα μας συνδέουν με τους άλλους κι όσα μας χωρίζουν απ’ αυτούς, αλλά κι από τον εαυτό μας», επισημαίνει, από την πλευρά του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης. Όπως συμπληρώνει, είναι μεγάλη η χαρά των διοργανωτών για το συγκεκριμένο αφιέρωμα. «Οι “Απόντες”, ο “Βασιλιάς” ή “Η εποχή των δολοφόνων”, αλλά και οι υπόλοιπες ταινίες του, είναι ο καθρέφτης των σχέσεών μας, μιας ολόκληρης γενιάς και μιας χώρας εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Υποδεχόμαστε και τιμούμε το έργο του Νίκου Γραμματικού με συγκίνηση», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρεαδάκης.

Η ζωή και το κινηματογραφικό έργο του

Ο Νίκος Γραμματικός γεννήθηκε στη Σαλαμίνα το 1963 και σπούδασε κινηματογράφο και μαθηματικά. Από το 1984 έως το 1994 ανέλαβε την παραγωγή της ραδιοφωνικής εκπομπής «Το σινεμά στο Γ΄ Πρόγραμμα» στο Κρατικό Ραδιόφωνο, σε συνεργασία με τους σκηνοθέτες Αντώνη Κόκκινο και Γιάννη Καρυπίδη. Έχει σκηνοθετήσει επτά ταινίες μεγάλου και πέντε ταινίες μικρού μήκους, έχοντας αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις και συμμετοχές σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, «Κλειστή στροφή», κέρδισε το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1991, ενώ οι «Απόντες» απέσπασαν, μεταξύ άλλων, τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου στη διοργάνωση του 1996.

Ο ίδιος αποτελεί μία από τις αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού σινεμά. Οι ταινίες του, ποιητικές και ρεαλιστικές, καταγράφουν κόσμους γεμάτους στιγμές, παρέες, αναμνήσεις, ματαιώσεις, έρωτες και ανεκπλήρωτα όνειρα. Οι ήρωές του, αντισυμβατικοί και ευάλωτοι, συγκρούονται με το περιβάλλον τους και με τον ίδιο τον εαυτό τους, καθώς προσπαθούν να πλοηγηθούν στα αδιέξοδα της ζωής τους.

Το αφιέρωμα διατρέχει το δημιουργικό νήμα του Νίκου Γραμματικού από τα πρώτα του βήματα. Στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προβληθούν οι επτά μεγάλου μήκους ταινίες του Έλληνα σκηνοθέτη, ενώ παράλληλα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και τέσσερις σπάνιες μικρού μήκους ταινίες του.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα πραγματοποιηθεί στο Φεστιβάλ και ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη και συνεργατών του, ηθοποιών, σεναριογράφων και συντελεστών των ταινιών του.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου «Απόντες» (εκδόσεις Αντίποδες) του δημοσιογράφου και συγγραφέα Θεοδόση Μίχου, το οποίο καταγράφει την προφορική ιστορία της δημιουργίας της ταινίας και περιλαμβάνει τις εκ βαθέων εξομολογήσεις των συντελεστών της πολυβραβευμένης ταινίας του σκηνοθέτη.