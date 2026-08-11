Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου και ώρα 11:30, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πνευματικού κόσμου θα απευθύνουν το ύστατο χαίρε στον διακεκριμένο διανοητή και συγγραφέα, Στέλιο Ράμφο. Η εξόδιος ακολουθία πρόκειται να τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, στο Χαλάνδρι.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στην τεράστια προσφορά του στα ελληνικά γράμματα, η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη, έπειτα από σχετική κοινή απόφαση που ελήφθη τη Δευτέρα (10/8) από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

Παράλληλα, η οικογένεια του εκλιπόντος απηύθυνε θερμή παράκληση αντί για την κατάθεση στεφάνων, τα χρήματα να διατεθούν για την ενίσχυση των Ιδρυμάτων «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία», ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα επιθυμεί ο καθένας.

Από τη Νομική Αθηνών στο Παρίσι του Καστοριάδη

Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Η ακαδημαϊκή του πορεία ξεκίνησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Εκείνη την περίοδο (1960) εντάχθηκε στη Νεολαία της ΕΔΑ, ασπαζόμενος τη μαρξιστική ιδεολογία, ενώ υπήρξε συνεργάτης του περιοδικού της «Πανσπουδαστικής». Οι δεσμοί του με την Αριστερά, ωστόσο, διακόπηκαν οριστικά το 1963.

Το 1965 έκανε το μεγάλο βήμα, μετακομίζοντας στο Παρίσι για να σπουδάσει Φιλοσοφία. Η παραμονή του στη γαλλική πρωτεύουσα υπήρξε καθοριστική: εκεί γνώρισε τον Κορνήλιο Καστοριάδη, ο οποίος τον επηρέασε βαθύτατα και ήρθε για πρώτη φορά σε ουσιαστική επαφή με την αρχαία ελληνική, την πατερική φιλοσοφία και την Ορθοδοξία. Κατά την παραμονή του στη Γαλλία, ανέπτυξε ακαδημαϊκή δράση διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν (Université de Vincennes à Saint-Denis) από το 1969 έως το 1974-75.

Η επιστροφή στην Ελλάδα και η διαρκής ιδεολογική αναζήτηση

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του ’70, ο Στέλιος Ράμφος αφοσιώθηκε στο συγγραφικό του έργο και στην ενεργή συμμετοχή του στον δημόσιο διάλογο. Με πολυάριθμες τηλεοπτικές εμφανίσεις, συνεντεύξεις, ομιλίες και άρθρα σε περιοδικά, άφησε το στίγμα του στη δημόσια σφαίρα, ενώ δίδαξε στο Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν και, μεταγενέστερα, στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη.

Η εξέλιξη της σκέψης του ακολούθησε μια πολυκύμαντη διαδρομή που μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικούς άξονες μετά την επιστροφή του:

Ο κύκλος της Νεοορθοδοξίας

Αρχικά, η σκέψη του συνδέθηκε στενά με την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού και το φιλοσοφικό ρεύμα της νεοορθοδοξίας. Το όνομά του συμπορεύτηκε με εκφραστές όπως ο Καθηγητής Χρήστος Γιανναράς και ο Ζήσιμος Λορεντζάτος. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον ρόλο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού στο ελληνικό παρελθόν, κοινός τους παρονομαστής ήταν η αντίληψη πως η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας αποτελεί μια αέναη και αντιθετική σύγκρουση μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Η ιδεολογική μεταστροφή

Από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, ο στοχαστής αναθεώρησε τη στάση του, προσεγγίζοντας σαφώς πιο «εκσυγχρονιστικές» θέσεις, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η ορθόδοξη παράδοση της χώρας λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την πρόοδό της.

Πνευματική παρακαταθήκη 30 και πλέον βιβλίων

Έχοντας στο ενεργητικό του περισσότερα από 30 βιβλία, ο Στέλιος Ράμφος θεωρείται δικαίως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες στοχαστές. Το πλούσιο έργο του αποτελεί καθρέφτη των ιδεολογικών του αναζητήσεων: από τον μαρξισμό και την ελληνορθόδοξη παράδοση, έως τη σύγχρονη πνευματική δημιουργία.

Ανάμεσα στα σπουδαιότερα έργα του ξεχωρίζουν οι εμβριθείς μελέτες του για τον Πλάτωνα (Φιλοσοφία Ποιητική), τον Αριστοτέλη (Μίμησις εναντίον μορφής), τον Οιδίποδα Τύραννο (Το αίνιγμα και η μοίρα) και τους ασκητές της ερήμου (Πελεκάνοι ερημικοί). Σε αυτήν την πλούσια παρακαταθήκη προστίθεται, μεταξύ άλλων, και η γνωστή συλλογή δοκιμίων και άρθρων που εξέδωσε το 1999, με τίτλο «Μία καλοκαιρινή ευτυχία τρίζει».