Η Τίνα Τέρνερ δεν ήταν απλώς μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ήταν μια γυναίκα που έζησε τα πάντα, τη δόξα, τον πόνο, τις δυσκολίες, αλλά και τη δικαίωση. Μια γυναίκα που κατάφερε να σταθεί όρθια όταν όλα γύρω της κατέρρεαν και να γίνει σύμβολο δύναμης για ολόκληρο τον κόσμο. Στις 24 Μαΐου 2023, η «Βασίλισσα του Rock ’n’ Roll» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια μουσική κληρονομιά και μια ζωή που δύσκολα χωρά σε λίγες μόνο γραμμές.

Γεννήθηκε το 1939 στο μικρό Νάτμπους του Τενεσί ως Άννα Μέι Μπούλοκ. Τα παιδικά της χρόνια δεν ήταν εύκολα. Μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και πολύ νωρίς γνώρισε τις δυσκολίες της ζωής. Εκείνο όμως που δεν έχασε ποτέ ήταν η αγάπη της για τη μουσική. Από μικρή τραγουδούσε στις εκκλησίες της γειτονιάς της και όσοι την άκουγαν καταλάβαιναν πως αυτή η φωνή είχε κάτι ξεχωριστό.

Η γνωριμία της με τον Άικ Τέρνερ άλλαξε τη ζωή της. Μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά σχήματα της εποχής και γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Η Τίνα ανέβαινε στη σκηνή και μαγνήτιζε τα βλέμματα. Είχε ενέργεια, πάθος και μια αυθεντικότητα που δύσκολα συναντά κανείς. Τραγούδια όπως το «Proud Mary» και το «River Deep – Mountain High» έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες και το όνομά της άρχισε να ακούγεται παντού.

Πίσω όμως από τα φώτα και τα χειροκροτήματα, η προσωπική της ζωή ήταν πολύ διαφορετική. Η ίδια μίλησε αργότερα ανοιχτά για τη βία και την κακοποίηση που βίωσε στον γάμο της με τον Άικ Τέρνερ. Για χρόνια έζησε μέσα στον φόβο, μέχρι που βρήκε το κουράγιο να φύγει και να ξεκινήσει ξανά από την αρχή. Ήταν μια απόφαση δύσκολη, ίσως η δυσκολότερη της ζωής της, όμως ήταν και η στιγμή που ουσιαστικά ξαναγεννήθηκε, κρατώντας μόνο το καλλιτεχνικό της όνομα και τη φωνή της.

Και τότε συνέβη κάτι που ελάχιστοι πίστευαν. Η Τίνα Τέρνερ επέστρεψε πιο δυνατή από ποτέ. Στη δεκαετία του ’80 έκανε μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία της μουσικής. «What’s Love Got to Do with It», «Private Dancer», «Simply The Best». Τα τραγούδια αυτά δεν ήταν απλώς παγκόσμια hits, ήταν η απάντησή της στον κόσμο. Απέδειξε πως όχι μόνο δεν είχε τελειώσει, αλλά βρισκόταν πλέον στην απόλυτη κορυφή. Η φωνή της, βραχνή και γεμάτη συναίσθημα, σε έκανε να πιστεύεις κάθε λέξη που τραγουδούσε.

Ο κόσμος δεν αγάπησε μόνο τη μουσική της. Αγάπησε τη δύναμή της, το πείσμα της και τον τρόπο που στάθηκε απέναντι στη ζωή. Η Τίνα δεν προσπάθησε ποτέ να δείξει τέλεια. Αντίθετα, μίλησε ανοιχτά για τις πληγές της και γι’ αυτό έγινε τόσο αγαπητή. Γιατί πίσω από τη σταρ υπήρχε ένας αληθινός άνθρωπος.

Τρία χρόνια μετά τον θάνατό της, η απουσία της παραμένει μεγάλη. Παρ’ όλα αυτά, κάθε φορά που ακούγεται η φωνή της, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν πραγματικά όσο συνεχίζουν να ζουν μέσα από τη μουσική, τις αναμνήσεις και την αγάπη του κόσμου. Και η Τίνα Τέρνερ ήταν σίγουρα μία από αυτούς.