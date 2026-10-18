Μετά τις συγκινητικές παραστάσεις στον Σταυρό του Νότου την άνοιξη του 2026 και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η μουσικοθεατρική παράσταση «Της Γυναίκας σου η Καρδιά» με την υπογραφή της Ρίτας Αντωνοπούλου και την ίδια επί σκηνής να πρωταγωνιστεί, επιστρέφει από 1η Νοεμβρίου στη σκηνή Plus του Σταυρού του Νότου, κάθε Κυριακή, στις 20:00.

Η εξαιρετική Ρίτα Αντωνοπούλου «στήνει» μια παράσταση που συνδυάζει τραγούδια και θεατρικό λόγο και μας μιλά για τη Γυναίκα σε όλες τις εκφάνσεις της: Η κόρη, η μητέρα, η ερωμένη, το θύμα και ο θύτης, η μάγισσα και η σύζυγος, η γυναίκα που αγαπά, που αντέχει, που διεκδικεί και αυτοσαρκάζεται, είναι πολλαπλές όψεις της γυναικείας ταυτότητας, ρόλοι, που άλλοτε επιβλήθηκαν και άλλοτε επιλέχθηκαν.

Στην παράσταση που εμπνεύστηκε η Ρίτα Αντωνοπούλου (σύλληψη ιδέας και κείμενα), η μουσική συναντά τον λόγο και μαζί ορίζουν ένα χώρο εξομολόγησης. Γνωστές και πρωτότυπες μελωδίες εναλλάσσονται με αφηγήσεις που φωτίζουν τις σιωπές, τις συγκρούσεις, το χιούμορ και τη δύναμη της γυναίκας να μεταμορφώνεται μέσα στον χρόνο. Παράλληλα, ανταμώνει με τον Άνδρα και τις διαφορετικές του ταυτότητες. Συγκρούονται, αγαπιούνται, μονιάζουν και τελικά δημιουργούν ΜΑΖΙ, όχι ως αντίπαλοι, αλλά ως συνοδοιπόροι.

Μαζί της επί σκηνής ο Παντελής Κυραμαργιός.

Από 1 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στον Σταυρό του Νότου Plus!

Μια μουσικοθεατρική παράσταση σε σύλληψη, σκηνοθεσία, ερμηνεία Ρίτας Αντωνοπούλου.

Πρωτότυπα κείμενα – επιμέλεια: Ρίτα Αντωνοπούλου – Νίκος Κολλάρος

Προπώληση εδώ

Γενική Είσοδος: 18€

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:00

Έναρξη: 20:00

Συντελεστές

Παντελής Κυραμαργιός – Κιθάρα, τραγούδι

Χρήστος Παπαδόπουλος – Πνευστά

Θανάσης Μάντζαρης – Πιάνο

Ηχοληψία – Ηλίας Καρούμπαλης

Φωτισμοί – Γιάννης Μπράτσης

Σχεδιασμός αφίσας: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Φωτογραφία αφίσας: Δημήτρης Μακρής

Οργάνωση Παραγωγής: Melodica Art Productions